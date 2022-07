Pierwsze kilometry Cadillaca

Nowy prototyp jest zbudowany w oparciu o przepisy LMDh, które IMSA i ACO opracowały na rok 2023. Cadillac będzie wystawiany zarówno w IMSA WeatherTech SportsCar Championship, jak i w Długodystansowych Mistrzostwach Świata.

Nowy samochód zastępuje DPi-V.R, który od czasu wprowadzenia zasad Daytona Prototype do IMSA w 2017 roku odniósł 27 zwycięstw w wyścigach oraz zapewnił trzy mistrzostwa producentów, trzy tytuły w klasyfikacji zespołowej oraz trzykrotnie pozwolił kierowcom cieszyć się z końcowych sukcesów w klasyfikacji indywidualnej.

- To ekscytujące widzieć, jak ciężka praca i pomysłowość całego zespołu procentuje - powiedział Kalvin Parker, asystent menedżera Cadillac Racing. - Sezon 2023 zapowiada się jako jeden z najbardziej konkurencyjnych w historii, więc z niecierpliwością czekamy na rozwój auta wyścigowego poprzez dalsze testy na torze, opinie kierowców i prace w tunelu aerodynamicznym.

Rozwój prototypu będzie kontynuowany przez cały rok, wraz z udziałem w testach sankcjonowanych przez IMSA, zaplanowanymi na 3-5 października na Michelin Raceway Road Atlanta i 6-7 grudnia na Daytona International Speedway.

Earl Bamber, który wygrał tegoroczny Mobil 1 Twelve Hours of Sebring za kierownicą Cadillaca ekipy Chip Ganassi Racing, tworząc skład Alexem Lynnem i Neelem Janim, był pod wrażeniem prototypu LMDh po jego shakedownie. Natomiast nie ujawniono na jakim torze zaliczył pierwsze kilometry.

- To było wyjątkowe wydarzenie dzięki ogromnemu wysiłkowi Cadillaca, Chip Ganassi Racing i Dallary - powiedział Bamber. - To było porywające wrażenie gdy wskoczyłem do samochodu po raz pierwszy. Poczułem jak będzie wyglądała przyszłość.

- Wiele pracy włożono w ten prototyp i nie mogę się doczekać jego startu w przyszłym sezonie - dodał.

Chip Ganassi Racing i Action Express Racing poprowadzą kampanię Cadillaców w 2023 roku.

