Pierwsze powołania w Audi

29-letni Szwajcar jest pierwszym zakontraktowanym kierowcą w nowym programie Audi LMDh.

Nico Müller, dwukrotny wicemistrz DTM w latach 2019 i 2020, jest w szeregach Audi od 2014 roku, gdy dołączył do nich w tej serii

Do tej pory wziął udział w 132 wyścigach DTM. W kampanii 2021 miał sporo problemów, tylko raz gościł na podium. Mistrzostwa zakończył na dziewiątym miejscu.

Poza DTM, przez kilka lat był również częścią stajni Audi GT3, ścigając się w Intercontinental GT Challenge i dawnym Blancpain Endurance Cup, znanym obecnie jako GT World Challenge Europe.

Müller ma stosunkowo niewielkie doświadczenie w wyścigach prototypów. Startował tylko raz w FIA World Endurance Championship, kiedy to dołączył do G-Drive Racing w jednorazowym występie w 6 Hours of Shanghai w 2017 roku. Partnerując Leo Rousselowi i Romanowi Rusinovowi, szwajcarski kierowca doprowadził samochód ORECA 07-Gibson na siódmym miejscu w klasie.

Kierowcą zespołu będzie również Rene Rast, który w tym roku skoncentrował się na Formule E. W sezonie 2022 wróci do DTM, zanim w pełni skoncentruje się na wyścigach wytrzymałościowych.

Prototyp Audi LMDh, który powstaje we współpracy z konstruktorem podwozi Multimatic, wyjedzie na tor w przyszłym roku.

Natomiast starty rozpoczną w sezonie 2023. W programie są Rolex 24 at Daytona, Le Mans 24 Hours oraz pełne mistrzostwa WEC. W grę wchodzi również IMSA.

Nico Müller, Team Rosberg, Audi R8 LMS GT3