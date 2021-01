Toyota GR010 Hybrid oficjalnie zostanie odsłonięta w najbliższy piątek, kiedy zostaną też zaprezentowane barwy hipersamochodu na FIA WEC 2021 i tegoroczny, 24-godzinny wyścig Le Mans. Przedstawione obecnie zdjęcia, pochodzą z testów ich nowego auta klasy LMH, które odbyły się na torze Paul Ricard w październiku zeszłego roku.

Mimo pewnego podobieństwa do utytułowanego TS050 Hybrid, to jest jednak zupełnie nowa era, która otwiera się w ramach przepisów wprowadzonych w miejsce dotychczasowej najwyższej klasy LMP1.

- Z wyjątkiem części takich jak, przyciski, czujniki itp., prawie nie ma podobnych elementów między tymi dwoma samochodami, ponieważ filozofia przepisów jest całkowicie inna - wyjaśnił Pascal Vasselon, dyrektor techniczny Toyota Gazoo Racing. - To zupełnie nowy samochód.

Jedną z głównych różnic jest architektura systemu hybrydowego. Przepisy Le Mans Hypercar pozwalają na użycie tylko jednego takiego układu, zainstalowanego przy przedniej osi, podczas gdy TS050 LMP1 wykorzystywał dwa.

- Mieliśmy dwa systemy odzyskiwania energii kinetycznej (KERS), jeden z przodu, a drugi z tyłu - nawiązał Vasselon do prototypu LMP1.

- To już nie jest dozwolone - przekazał. - Przepisy dotyczące systemu hybrydowego przewidują KERS i układ hamulcowy typu brake by wire, jedynie z przodu. Stwarza to wiele różnic i wyzwań. Nie mamy już tylnego MGU. Układ hamulcowy z tyłu jest teraz w pełni hydrauliczny, tak jak w standardowym samochodzie wyścigowym.

Jeśli chodzi o silnik, Toyota dopiero w piątek powie więcej o układzie napędowym. W każdym razie przepisy ograniczają moc do 670 KM, łącznie z energią pochodzącą z hybrydy. Minimalna waga samochodu wzrosła natomiast z 878 kg do 1030 kg, więc osiągi znacznie spadną w porównaniu do LMP1.

- Wyraźnie widać, jak to wpływa na rezultaty okrążeń, ale to dlatego, że celem nowych przepisów było uczynienie ich bardziej przystępnymi i tańszymi. Możemy spodziewać się, że czas okrążenia w Le Mans będzie dłuższy o dziesięć sekund, a na standardowych torach WEC, na dystansie pięciu kilometrów, o jakieś pięć sekund.

W tym tygodniu w Aragonii, Toyota ma prywatną sesję testową. Biorą w niej udział Kamui Kobayashi oraz Kazuki Nakajima.