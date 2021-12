Pierwsze zdjęcia nowego Porsche

First image of Porsche X Hypercar by Porsche Penske Motorsport 1 / 4 Autor zdjęcia: Porsche Motorsport

First image of Porsche X Hypercar by Porsche Penske Motorsport 2 / 4 Autor zdjęcia: Porsche Motorsport

First image of Porsche X Hypercar by Porsche Penske Motorsport 3 / 4 Autor zdjęcia: Porsche Motorsport