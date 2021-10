Po raz pierwszy w historii WEC wyścigi odbędą się tydzień po tygodniu na tym samym torze. W sobotę 30 października kierowcy będą się ścigać na dystansie sześciu godzin, a tydzień później zmierzą się w ośmiogodzinnej rywalizacji.

Zespół Toyota Gazoo Racing wygrał wszystkie wyścigi w tym sezonie i w Bahrajnie ma szansę przypieczętować mistrzowski tytuł, pierwszy wywalczony modelem GR010 Hybrid. W klasyfikacji zespołowej ma 51 punktów przewagi nad ekipą Alpine, a w sumie w dwóch ostatnich wyścigach do zdobycia jest 65 punktów. Trzecie miejsce w październikowym wyścigu zapewni Toyocie trzeci z rzędu tytuł.

W klasyfikacji kierowców na mistrzostwo mają szansę aż trzy tercety. Na prowadzeniu są zwycięzcy sierpniowego wyścigu w Le Mans i obrońcy tytułu, czyli Mike Conway, Kamui Kobayashi i José María López. Dziewięć punktów za nimi są Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima i Brendon Hartley, którzy potrzebują dwóch wygranych do wyprzedzenia kolegów z drugiej Toyoty GR010 Hybrid. Matematyczne szanse na tytuł ma też trio zespołu Alpine, ale ich strata do liderów to aż 30 punktów.

- Chcemy zdobyć drugi tytuł, ale przed nami długa droga, dwa wyścigi i aż 14 godzin rywalizacji. Spodziewam się, że wszystko rozstrzygnie się w ostatnim wyścigu sezonu, a my zrobimy wszystko, by obronić pierwszą pozycję. Ten sezon jest dla nas wyjątkowy, bo wygraliśmy w Le Mans, ale mistrzostwo świata byłoby wspaniałą nagrodą na koniec - powiedział Mike Conway, kierowca GR010 Hybrid z numerem 7.

- Przygotowaliśmy się do tego wyścigu sumiennie w symulatorze i spodziewamy się zaciętej walki z naszym drugim autem oraz zespołem Alpine. Ważne będzie dostosowanie się do zmieniających się warunków, bo samochód inaczej zachowuje się w dzień, a inaczej w nocy - stwierdził Sébastien Buemi z GR010 Hybrid z numerem 8.

Bahrajn jest szczęśliwym miejscem dla Toyota Gazoo Racing. Zespół odniósł pięć zwycięstw w ośmiu wyścigach na liczącym 5412 m torze z 15 zakrętami, a trzykrotnie triumfował legendarny już model kategorii LMP1 - TS050 Hybrid.

Nowy hipersamochód GR010 Hybrid w Bahrajnie pojedzie w identycznej specyfikacji jak w Le Mans, gdzie dwa auta zajęły dwie pierwsze lokaty, mimo problemów z ciśnieniem paliwa. Przed rywalizacją na Bliskim Wschodzie zespół po drobiazgowych badaniach znalazł przyczynę usterki. Było to zanieczyszczenie filtru paliwa.

- Wiem, że zespół ciężko pracował nad skutecznym rozwiązaniem tej kwestii i jestem pewny, że to się udało. Nie możemy się doczekać już ostatnich wyścigów w sezonie, choć rywalizacja tydzień po tygodniu jest wielkim wyzwaniem dla kierowców, mechaników i inżynierów - powiedział Koji Sato, prezes Gazoo Racing Company.

