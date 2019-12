Porsche buduje hipersamochód?

Porsche obecnie kontynuuje pracę nad hybrydową jednostką napędową o pojemności 1,6 litra, która pierwotnie została opracowana na z myślą o zastosowaniu w Formule 1.

Ewentualny program w F1 szybko został zamknięty, ale sam silnik praktycznie udało się ukończyć. Obecnie przechodzi kolejne testy.

Silnik, o którym mowa, ma trafić do hipersamochodu, projektu analogicznego do Mercedes-AMG Project One, w którym również wykorzystano jednostkę V6 pochodzącą z F1.

Początkowo Porsche zamierzało zbudować nowy, flagowy, elektryczny model, ale wstrzymano pracę nad stworzeniem baterii półprzewodnikowych. W rezultacie postanowiono kontynuować projekt z wykorzystaniem prawie ukończonej jednostki hybrydowej.

Wg brytyjskiej prasy wersja drogowa samochodu może posłużyć jako platforma pod przyszłe auto wyścigowe, zbudowane na podstawie nowych przepisów klasy hypercar, która niebawem pojawi się w WEC, a zarazem w wyścigu 24-godzinnym Le Mans.

Silnik został opracowany przez ten sam zespół inżynierów, którzy budowali jednostkę V4 dla prototypów Porsche LMP1, czy układ napędowy dla ich samochodu w Formule E.