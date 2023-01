Porsche liczy na dalszą integrację

Nadchodzący sezon będzie pierwszym, w którym nowe przepisy IMSA dotyczące LMDh, obowiązujące w 2023 roku dla czołowej klasy GTP, będą zbiegać się z klasą Hypercar w Długodystansowych Mistrzostwach Świata FIA, umożliwiając Porsche 963 ściganie się po obu stronach Atlantyku.

Porsche będzie ścigało się z maszynami Le Mans Hypercar Ferrari, Peugeota i Toyoty, które są zbudowane zgodnie z innym zestawem zasad, pozwalającym na niestandardowe systemy hybrydowe, które mogą napędzać również przednią oś. System LMDh to powszechny elektryczny system hybrydowy, który jest instalowany tylko na tylnej osi.

Thomas Laudenbach, szef działu Porsche ds. sportów motorowych, uważa, że ​​dalsza integracja zasad w nadchodzących latach pozwoli uniknąć konieczności równoważenia dwóch zestawów przepisów.

- W dłuższej perspektywie powinniśmy pomyśleć o zjednoczeniu tych dwóch klas. Wspaniale, że możemy ścigać się naszym samochodem w IMSA i WEC. Niemniej w WEC oznacza to, że trzeba zrównoważyć dwie kategorie. Jest to o wiele trudniejsze niż ten sam zestaw zasad dla wszystkich. Na dłuższą metę chciałbym pozbyć się dwóch różnych podejść - powiedział Laudenbach w rozmowie z Motorsport.com.

Zapytany, jak widzi ujednolicenie przepisów, Laudenbach uważa, że ​​zwiększenie potencjału systemu hybrydowego samochodów LMDh byłoby rozsądnym kierunkiem – jednocześnie zdając sobie sprawę, że świat motoryzacyjny może zażądać w przyszłości pełnej elektryfikacji.

- Jeśli weźmiesz LMDh za punkt wyjścia, to myślę, że możesz pójść w kierunku zwiększania wydajności elektrycznej części układu napędowego. Następnym krokiem może być zapewnienie większej swobody, więc rozszerzenie mocy i systemu przechowywania. Pewnego dnia możemy dojść do sytuacji, w której będziemy decydować, czy przejść na pojazdy elektryczne. Oczywiście najważniejszym punktem jest zasięg, więc wyścigi długodystansowe prawdopodobnie nie będą pierwszymi, które się na to zdecydują - stwierdził szef Porsche ds. sportów motorowych.