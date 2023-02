Thomas Laudenbach, szef Porsche Motorsport, uważa, że dostarczanie prototypów LMDh prywatnym zespołom przez wielu producentów jest niezbędne dla długoterminowej, dobrej kondycji WEC i IMSA.

Jak dotąd Porsche jako jedyna z czterech marek, które zbudowały maszyny LMDh na pierwszy rok tej kategorii, udostępnia swój samochód niezależnym ekipom.

Cztery egzemplarze nowej hybrydy 963 LMDh zostały sprzedane i mają pojawić się w WEC i IMSA w sezonie 2023.

- Kiedy podjęliśmy decyzję o budowie prototypu LMDh, było jasne, że wprowadzimy program dla klientów, to część DNA Porsche Motorsport - powiedział Laudenbach portalowi Motorsport.com.

- W tej chwili robimy tak jako jedyni, ale mam nadzieję, że inni producenci pójdą w nasze ślady - podkreślił. - Spodziewam się, że niebawem kolejna marka postąpi podobnie, co byłoby świetne w kontekście pomyślnej, długoterminowej przyszłości obydwóch serii.

- Jestem wystarczająco długo w tym biznesie, aby wiedzieć, że producenci przychodzą i odchodzą z mistrzostw, a ważnym czynnikiem dla utrzymania ich w stawce jest posiadanie klientów - dodał.

Nakreślił też scenariusz, w którym producent może wycofać się jako fabryczna stajnia, ale nadal wspierać niezależne zespoły korzystające z jego podwozi.

Aktualnie żadna z pozostałych trzech marek dysponujących prototypami LMDh, które stanęły na starcie 24-godzinnego wyścigu w Daytonie w zeszłym miesiącu, czyli Acura, Cadillac i BMW, nie zobowiązała się do prowadzenia programów dla klientów. Każda z nich oświadczyła, że nie jest zdecydowana, czy w przyszłości będzie sprzedawać samochody prywatnym formacjom.

Acura, która wygrała Daytonę 2023 jako zespół Michael Shank Racing, przyznała, że możliwość sprzedaży ARX-06 nie została jeszcze w pełni omówiona.

David Salters, prezes organizacji Honda Performance Development, której podlega program wyścigowy Acury, przekazał: - Jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć cokolwiek na ten temat. Jeszcze tego nie rozważaliśmy.

- Jesteśmy zaangażowani w pracę dwóch wspaniałych zespołów, MSR i Wayne Taylor Racing, czego wymaga ten samochód, gdyż to jest skomplikowana konstrukcja - zaznaczył. - W tej chwili moja opinia jest taka, że jest to pojazd na w pełni fabrycznym poziomie, ale może w przyszłości będzie mógł trafić do klientów.

Acura, mimo wielu zapytań, nikomu nie udostępniła poprzedniego ARX-05 Daytona Prototype, który ścigał się w sezonach 2018-22.

Cadillac DPi-V.R był dostępny dla zainteresowanych, ale czy amerykański producent zrobi tak z V-LMDh, tego na razie nie wiadomo.

BMW, które do swojego programu z M Hybrid V8 w IMSA zamierza też dodać kampanię w WEC w przyszłym roku, nie wyklucza, że obejmie ona także pojazdy dla klientów.

- Zastanowimy się, czy w 2024 roku moglibyśmy nawiązać współpracę z klientami w IMSA oraz WEC, ale w tej chwili nic nie jest potwierdzone - powiedział Andreas Roos, szef BMW M Motorsport. - Oczywiście dostajemy sporo zapytań o nasze auto.

Zarówno Lamborghini, jak i Alpine, które zadebiutują w stawce LMDh w 2024 roku, pozostawiły otwarte drzwi do sprzedaży swoich maszyn.

Cztery Porsche 963 mają zostać dostarczone do nabywców pod koniec kwietnia, co teoretycznie pozwoliłoby zespołom Jota i Proton przystąpić do rywalizacji w WEC już od rundy w Spa 29 kwietnia, oraz ekipom Proton i JDC-Miller wziąć udział w wyścigu IMSA na Laguna Seca 14 maja.

Video: Testy Ferrari 499P w Sebring

