Po inauguracyjnej rundzie FIA WEC nowe Porsche 963 LMDh po raz pierwszy wystartuje na torze europejskim, w ramach 6 Hours of Portimao. Zespoły klienckie natomiast powalczą o zwycięstwo w GTE-Am, gdzie w sumie do rywalizacji stanie sześć 911 RSR.

Porsche, którego fabryczny zespół prowadzi Penske w najwyższej kategorii w mistrzostwach świata, zaliczyło solidny występ w 1000 Miles of Sebring. W oparciu o piąte i szóste miejsce w klasie Hypercar, ekipa niemieckiego producenta nie ukrywa swoich aspiracji do podium w zawodach na Autodromo Internacional do Algarve.

Dla formacji z siedzibą w Mannheim portugalski obiekt jest dobrze znany z niedawnych testów. W związku z tym kierowcy, inżynierowie oraz mechanicy są dobrze przygotowani do sześciogodzinnego wyścigu.

- Nasz zespół fabryczny Porsche Penske Motorsport zebrał ważne informacje w otwierającym sezon wyścigu w Sebring - mówił Thomas Laudenbach, wiceprezes Porsche Motorsport. - Wykorzystując te dane i doświadczenia, musimy teraz wydobyć z Porsche 963 znacznie większy potencjał. Jestem przekonany, że procesy w naszej nowo utworzonej stajni WEC są stale ulepszane. Celem jest zdobycie pierwszego podium podczas wyścigu w Portugalii.

- Nasze dwa zespoły rywalizują w tym samym czasie po obu stronach Atlantyku, ekipa WEC w Portimao i formacja IMSA w Long Beach - mówił Urs Kuratle, szef fabrycznego programu LMDh. - Mimo, że miejsca zawodów są bardzo odmienne ze względu na unikalne cechy torów, zespoły są ze sobą w ścisłej komunikacji. Każdy kilometr przejechany w tych seriach pomaga nam lepiej zrozumieć samochód.

- Tor w Portugalii słynie z szorstkiego asfaltu. Oznacza to nie tylko wysoki poziom przyczepności, ale także duże zużycie opon. Kluczem do sukcesu jest więc jak najlepsze wykorzystanie wyścigowych opon Michelin - podsumował.

W Portugalii w Porsche 963 LMDh nr 5 zasiądą Dane Cameron, Michael Christensen i Frederic Makowiecki, a w drugim z numerem 6 zmieniać się będą Kevin Estre, Andre Lotterer i Laurens Vanthoor.

6 Hours of Portimao 2023

14 kwietnia

11:30 Trening 1

16:30 Trening 2

15 kwietnia

12:15 Trening 3

16:30 Q1

16:55 Q2

17:30 Q3

16 kwietnia

13:00 - Wyścig, 6 godzin

*godziny wg czasu polskiego

