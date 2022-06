Lotterer został ogłoszony jak członek składu Porsche wraz z pięcioma innymi kierowcami, którzy pojadą w barwach zespołu Porsche Penske Motorsport w WEC i IMSA SportsCar Championship w 2023 roku.

W oficjalnym komunikacie zespół zaprezentował też barwy w jakich będzie rywalizował model 963, a także szereg szczegółów technicznych. Ponadto zespół chce gościnnie rywalizować podczas rundy WEC w Bahrajnie bez możliwości zdobycia punktów

Wraz z Lotterem skład uzupełnią Kevin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor, Matt Campbell, i Matthieu Jaminet. Ci kierowcy dołączyli do Felipe Nasra i Dane'a Camerona, którzy zostali ogłoszeni pod koniec zeszłego roku.

Dyrektor zarządzający, Jonathan Diuguid powiedział, że trzon zespołu będzie stanowić dziesięciu kierowców - sześciu w Mistrzostwach Świata i czterech w IMSA. To oznacza, że powinniśmy się spodziewać ogłoszenia jeszcze dwóch nazwisk.

Porsche nie ogłosiło jeszcze, jak rodzieli kierowców pomiędzy tymi dwoma seriami, aczkolwiek w ogłoszeniu zespół napisał:

- Inni doświadczeni kierowcy ze składu Porsche dołączą do zespołu na wyścigach na Le Mans, Sebring, Daytona i Road Atlanta.

Lotterer, który wygrywał 24-godzinne wyścigi Le Mans w 2011, 2012 i 2014 roku w barwach Audi, dołącza do Porsche, po tym jak spędził trzy sezony w ich zespole w Formule E.

Po zakończeniu programu 919 Hybrid, Niemiec startował w WEC w sezonie 2018/19 w barwach Rebellion Racing w LMP1.

Pięć innych postaci ogłoszonych przez PPM to członkowie zespołu Porsche w samochodach GT. Estre i Christensen przenoszą się za to z klasy GTE w WEC.

Nazwa dla modelu klasy LMDh, który został opracowany we współpracy z Multimatic Motorsport, nawiązuje do modelu 962 ze słynnej Grupy C, który wygrały na Circuit de la Sarthe w 1986 i 1987 roku. Później odniósł zwycięstwo także w 1994 roku, po przemianowaniu na Dauer 962LM GT1.

Porsche potwierdziło, że ośmiocylindrowa jednostka napędowa została oparta na 4,6 litrowym silniku, który napędzał cywilny model 918 Hybrid.

Malowanie, który zespół zaprezentował podczas Goodwood Festival od Speed będzie używane zarówno w WEC jak i w IMSA. Jeśli wierzyć oficjalnemu komunikatowi „jest ono hołdem dla najbardziej utytułowanych samochodów Porsche".

Bernhard Demmer został mianowany głównym menedżerem, a Francis Schammo ogłoszony został szefem zespołu WEC z bazą w Mannheim. Amerykańskie podboje Porsche będzie nadzorował Joel Svensson, a zespół będzie mieć swoją bazę w Mooresville w Południowej Karolinie.