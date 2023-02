Daniił Kwiat i Mirko Bortolotti to nowi kierowcy, którzy zasilą szeregi Premy w rozszerzonym, podwójnym programie LMP2 w Długodystansowych Mistrzostwach Świata FIA.

Włoski zespół zwiększa swój wkład do dwóch samochodów w WEC po debiutanckim sezonie w LMP2, w którym Prema wystawiała jeden samochód zarówno w mistrzostwach świata, jak i European Le Mans Series.

Kwiat i Bortolotti połączą siły z wcześniej potwierdzoną zawodniczką, Doriane Pin, na pokładzie Oreci 07 Gibson z numerem 63.

Kwiat planował starty w LMP2 już w zeszłym roku, z zespołem G-Drive Racing, jednak te plany spaliły na panewce, gdy zespół wycofał się z rywalizacji w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i kolejnych sankcji ze strony rządów i FIA. Zamiast tego były kierowca Formuły 1 wziął udział w trzech wyścigach NASCAR Cup Series.

- To bardzo ekscytująca część mojej kariery, by dołączyć do Premy i wspólnie rywalizować w Długodystansowych Mistrzostwach Świata FIA. Zespół jest znany z wcześniejszych sukcesów, a teraz chce również podbić świat wyścigów długodystansowych. Jestem podekscytowany, że mogę być tego częścią i dam z siebie wszystko, aby spróbować zająć czołowe pozycje - powiedział Daniił Kwiat.

Bortolotti powraca do kokpitu samochodu klasy LMP2 po raz pierwszy od ubiegłorocznego 24-godzinnego wyścigu Le Mans, gdzie zaimponował debiutancką formą w zespole WRT.

- Cieszę się, że mogę dołączyć do Premy w FIA WEC w tym roku. Zespół udowodnił, że jest konkurencyjny w mistrzostwach, więc celem jest kontynuowanie dobrej pracy w tym sezonie, a także przygotowanie się do programu LMDH. Wielkie podziękowania dla Premy i Lamborghini Squadra Corse za zaufanie - powiedział Włoch.