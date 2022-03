Po kilkudziesięciu minutach wznowiono wyścig, jednak już po restarcie znowu pojawiła się żółta flaga. Na poboczu zatrzymał się Gabriel Aubry z Spirit of Race. Do zaciętej walki o fotel lidera doszło w klasach GTE Pro i LMP2.

Kevin Estre poradził sobie z Tommym Milnerem i objął fotel lidera. Paul Di Resta zbliżył się na 0.300 sekundy do Louisa Deletraza, jednak reprezentant Premy obronił się przed atakami Anglika.

Ryan Brisco poradził sobie z Ryo Hirakawą. Glickenhaus powróciło na druga lokatę w klasie hipersamochodów.

Deletraz zjechał do boksu na 118. okrążeniu natomiast Di Resta na 119. Na prowadzenie wysunęło się WRT, United Autosport było drugie a Prema trzecia.

Aubry wrócił do rywalizacji, jednak problemy z samochodem sprawiły, że kilkakrotnie zatrzymywał się na torze. Ostatecznie reprezentant Spirit of Race stanął przed aleją serwisową, gdzie jego Ferrari odmówiło posłuszeństwa. Po wizycie u mechaników, zespół wrócił do rywalizacji.

Glickenhaus spadło na trzecie miejsce. Kolejne zmiany po stintach sprawiły, że Prema spadła na szóstą pozycję. Nie pomogły przy tym również problemy przy zmianie opon. Lorenzo Colombo zaczął nadrabiać straty, na 143. okrążeniu poradził sobie z jednym z samochodów Joty. Na 149. kółku Włoch wyprzedził drugą Orecę brytyjskiego zespołu.

Na prowadzenie w GTE AM wysunął się Oliver Millroy z Team Project 1. W GTE Pro Corvette Racing po zaciętej walce z reprezentantami Porsche GT Team spadło na trzecią lokatę.

Sprit of Race zdecydowało się zrezygnować z dalszej jazdy w wyścigu.

Na 159. okrążeniu Jarvis Oliver zjechał po paliwo do mechaników, na prowadzenie wysunął się Rene Rast z WRT, który okrążenie później zjechał również do boksów. Zespół z Belgii znalazł się na drugim miejscu pod koniec szóstej godziny wyścigu.

Ryan Cullen z Vector Sport popełnił błąd i wypadł poza tor, kierowca jednak zdołał wrócić o własnych siłach do boksów.

Szóstą godzinę wyścigu Prema zaczyna na czwartej lokacie w LMP2.