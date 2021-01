Red Bull angażuje się w Le Mans

Celem działań ACO jest stworzenie podwozia dla klasy wodorowej, w ramach rozwoju projektu klasy Mission 24H, która miałaby swój wyścigowy debiut podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans w 2024 roku.

Oreca i Red Bull Advanced Technologies będą współpracowały również z takimi firmami jak Plastic Omnium, wyłączy dostawca zbiorników na wodór dla nowej klasy , a także Green GT, wyłączy dostawca napędów elektrycznych i wodorowych.

Oreca z bogatym doświadczeniem w wyścigach długodystansowych zapewni wiedzę, doświadczenie, swoich inżynierów oraz zaplecze produkcyjne.

- W imieniu Oreca Groupe pragnę podziękować Automobile Club de l’Ouest za zaufanie, jakim obdarzono nasze zespoły przy realizacji tego innowacyjnego projektu - oświadczył Hugues de Chaunac.

- Bardzo się cieszę, że firma Red Bull Advanced Technologies została wybrana przez ACO wraz z Orecą do opracowania koncepcji samochodu wyścigowego o napędzie wodorowym do startów w Le Mans - przekazał Christian Horner. - Red Bull Advanced Technologies jest dobrze przygotowany do podjęcia wyzwania postawionego przez ACO, mając dostęp do wielu narzędzi używanych do projektowania i rozwoju samochodu F1 Red Bulla, a także duże doświadczenie w innych nowatorskich programach motoryzacyjnych. Klasa wodorowa oferuje ekscytujące spojrzenie na przyszłość zrównoważonych sportów motorowych i zapowiada lepsze wykorzystanie wodoru zarówno w transporcie, jak i zapewni ekscytujące wyścigi.

Red Bull Advanced Technologies wniesie swoje doświadczenie w zakresie aerodynamiki, dynamiki pojazdów, technologii symulacji i optymalizacji odzyskiwania energii.

Początkowym zadaniem wszystkich zaangażowanych firm będzie przygotowanie szczegółowego studium wykonalności koncepcji pojazdu.