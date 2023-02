Zespół WRT ogłosił dziś skład kierowców pierwszego z dwóch swoich samochodów, które wystawi w Długodystansowych Mistrzostwach Świata, w klasie LMP2.

W aucie Orlen Team WRT Oreca 07 Gibson #41 belgijskiego zespołu zasiądą Rui Andrade, Louis Deletraz i Robert Kubica.

Podczas gdy Andrade wystartuje w swojej drugiej z rzędu kampanii WEC w barwach Team WRT, zarówno Deletraz, jak i Kubica powracają do zespołu, z którym zostali mistrzami ELMS w 2021 roku, po wygraniu trzech wyścigów, jeżdżąc wówczas z Yifei Ye.

- Bardzo się cieszę, że wracam do rodziny WRT i będę reprezentował Orlen Team WRT, ale tym razem w WEC, po tym, jak razem zdobyliśmy mistrzostwo ELMS w samochodzie #41 - powiedział Kubica. - To będzie mój trzeci rok z Louisem, ale pierwszy z Ruim, którego dobrze znam z padoku, a Louis zawsze bardzo wysoko oceniał go z czasów wspólnej jazdy w IMSA.

- To będzie duże wyzwanie, aby ścigać się w WEC i oczywiście w Le Mans, w którym byłoby miło tym razem przejechać jedno okrążenie więcej, czego zabrakło nam w 2021 roku, kiedy straciliśmy zwycięstwo na ostatnim kółku. Jesteśmy skoncentrowani i będziemy ciężko pracować, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki - dodał.

Czytaj również: Prema wzmacnia skład LMP2

- Zapowiada się na niesamowity rok i jestem naprawdę szczęśliwy, że ponownie połączymy siły z Louisem - powiedział Andrade. - W zeszłym sezonie świetnie się bawiliśmy w IMSA, zarówno na torze, jak i poza nim. Nie mogę doczekać się, by dzielić z nim samochód #41 w WEC.

- Jestem również bardzo podekscytowany, że mogę powitać na pokładzie Roberta, ponieważ jest on niezwykłym kierowcą z ogromnym doświadczeniem. Pamiętam, że oglądałem go w F1, a teraz ścigać się u jego boku to zaszczyt - dodał. - Mamy solidny skład, konkurencyjny samochód i najlepszy zespół, który stoi za nami.

- Jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę być częścią programu WRT w WEC - oświadczył Deletraz. - Rozpocząłem swoją pełnoetatową karierę wyścigową z tym zespołem w 2021 roku i mam wiele wspaniałych wspomnień związanych z naszym tytułem w ELMS. Jeszcze bardziej wyjątkowy jest powrót razem z Robertem i będzie to trzeci rok z rzędu, w którym będziemy dzielić samochód.

- Mamy niedokończone sprawy w WEC i w 24h Le Mans. Fantastycznie, że Rui jest z nami, to świetny kierowca, a także przyjaciel. Wygrywaliśmy już razem wyścigi w IMSA i mam nadzieję, że w tym sezonie będziemy mogli dodać do naszego CV wiele kolejnych triumfów. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego programu. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy - podsumował.

Pełny skład samochodu #31 zostanie przedstawiony „w odpowiednim czasie”, przed pierwszą rundą WEC 2023 na torze Sebring 17 marca.

Szef zespołu WRT, Vincent Vosse dodał: - Jestem bardzo zadowolony, że możemy pracować z kierowcami, których bardzo dobrze znamy. Louis i Robert byli fundamentalną częścią naszych sukcesów w 2021 roku, kiedy to zostali mistrzami ELMS w naszym pierwszym sezonie z LMP2. Wszyscy pamiętamy też dramatyczne ostatnie okrążenie w wyścigu Le Mans, w którym pokazali, jak bardzo konkurencyjni są razem. Wspaniale jest widzieć ich w zespole z Ruim. Idziemy w kierunku strategii maksymalnego ataku z naszymi składami w sezonie 2023.

Przed Deletrazem bardzo pracowity rok. Zaliczy też kampanię w ELMS reprezentując Racing Team Turkey. W IMSA Michelin Endurance Cup 2023 jest zawodnikiem formacji Acura Wayne Taylor Racing.

Andrade w WEC w zeszłym roku dzielił Orecę 07 z Normanem Nato i Ferdinandem Habsburgiem. Wygrali rundę w Monzy.

Kubica w poprzednim sezonie jeździł w WEC w barwach Prema Orlen Team w stawce LMP2. Wraz z Deletrazem i Lorenzo Colombo zajęli drugie miejsce w swojej klasie w 24h Le Mans.

Polak w 2021 roku wraz z WRT oprócz zdobycia tytułu w ELMS, wystartował także z Deletrazem i Ye w 24h Le Mans. Problemy na ostatnim okrążeniu przeszkodziły im w odniesieniu triumfu w LMP2 na Circuit de La Sarthe.

Video: 24h Daytona 2023: Zwycięstwo Meyer Shank Racing