38-latek był stałym uczestnikiem WEC od początku istnienia serii, początkowo jako kierowca Toyoty w najwyższej klasie LMP1, dopóki nie rozstał się z marką w połowie 2014 roku.

Po ograniczonym programie z zespołem KCMG w LMP2 w kampanii 2015, kiedy to odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, Lapierre dołączył do Alpine prowadzonego przez Signatech w 2016 roku i ścigał się dla nich od tamtej pory, z wyjątkiem mistrzostw 2019-20, kiedy to stanął na czele składu Cool Racing.

W 2021 roku Lapierre został dyrektorem Cool Racing, w którym wcześniej był udziałowcem, a w tym sezonie poświęci więcej czasu na prowadzenie szwajcarskiej stajni, ponieważ bierze rok przerwy od ścigania się w WEC.

Ma nadzieję powrócić do akcji w WEC 2024 i poprowadzić nowy prototyp LMDh Alpine powstały przy współpracy z Orecą, którego testy rozpoczną się w dalszej części obecnego roku.

- W tym roku mam wiele do zrobienia z moim zespołem Cool Racing, wystawiamy dwa samochody LMP2 w ELMS i mamy nadzieję, że będziemy posiadali również dwa auta w Le Mans - powiedział Lapierre portalowi Motorsport.com.

- Do tego będę ścigał się w Asian Le Mans, European Le Mans Series i 24h Le Mans. Nadal jestem w bliskim kontakcie z Alpine, wezmę udział w rozwoju samochodu, gdy pojawi się LMDh. To sprawia, że mam co robić - kontynuował.

Zapytany, czy spodziewa się być częścią składu Alpine w 2024 roku, gdy francuski producent wróci do najwyższej klasy i wystawi hipersamochód, odpowiedział: - Jest jeszcze trochę za wcześnie, aby o tym mówić, ale taki jest plan.

Oczekuje się, że Alpine ogłosi składy kierowców dla swoich dwóch samochodów LMP2 w WEC na początku tego tygodnia. Do tej pory tylko koledzy Lapierre'a z sezonu 2022, Andre Negrao i Matthieu Vaxiviere, zostali potwierdzeni przez tę stajnię.

Lapierre natomiast będzie dzielił jeden z samochodów LMP2 w ELMS z wschodzącą gwiazdą Malthe Jakobsenem i Alexandre Coignym.

Drugie auto poprowadzą Jose Maria Lopez, wicemistrz Euroformuły Open Vlad Lomko i francuski nastolatek Reshad de Gerus.

Lapierre powiedział, że zatrudnienie Lopeza było ważnym krokiem dla Cool Racing, przy ich ekspansji do dwóch prototypów LMP2 w ELMS 2023.

- Szukaliśmy kierowcy pro dla tego samochodu i Jose był na samym szczycie listy kandydatów - powiedział o Lopezie. - Rozmawiałem z nim i jest bardzo zapalony, uwielbia ścigać się, więc dość łatwo było dojść z nim do porozumienia.

- Znam go od dawna i mam świadomość jak bardzo jest konkurencyjny, ale wiem też, że jest bardzo dobrym graczem zespołowym. To dla nas bardzo ważne, ponieważ jesteśmy młodą ekipą, więc Jose był idealny dla nas i również cieszy się z tego kontraktu - przekazał. - Napawa to nas dumą również dlatego, że prowadzimy zespół dopiero od dwóch lat, a teraz dołączył do nas mistrz świata i zwycięzca Le Mans. Będzie dobrym atutem.

