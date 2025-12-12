Rossi odchodzi z WEC
BMW ogłosiło skład kierowców, w którym nie znalazł się Valentino Rossi.
Podium LMGT3: #46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Kelvin Van Der Linde
Autor zdjęcia: Andreas Beil
Niemiecki producent skompletował załogi Hypercar oraz LMGT3 na sezon 2026 Długodystansowych Mistrzostw Świata. W gronie 12 kierowców zabrakło legendarnego motocyklisty. „The Doctor” nie stanowi jednak wyjątku.
O ile w najwyższej kategorii BMW nie zdecydowało się na zmiany, za kierownicą BMW M4 GT3 Evo zostanie tylko jeden zawodnik. Starty kontynuować będzie wyłącznie Augusto Farfus, a zespół opuszczą Yasser Shahin, Timur Boguslavskiy, Ahmad Al Harthy, Kelvin van der Linde i Valentino Rossi.
#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Kelvin Van Der Linde
Autor zdjęcia: Shameem Fahath / Motorsport Network
Ich miejsca przejmą Sean Gelael, Darren Leung, Dan Harper, Anthony McIntosh i Parker Thompson. Ekipa nie ujawniła przyczyny tak radykalnych zmian, ani żadnych szczegółów związanych z odejściem kierowców, którzy stanowili fundament projektu.
Kontrakt Rossiego z BMW wygasa wraz z końcem tego sezonu, jednak spodziewane jest jego przedłużenie. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że Włoch powróci do stawki GT World Challenge Europe.
