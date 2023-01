BMW oświadczyło, że planuje dać 43-letniemu Włochowi możliwość przetestowania prototypu M Hybrid V8, prawdopodobnie pod koniec roku.

Informacja ta jest następstwem ogłoszenia przez niemieckiego producenta tuż przed Bożym Narodzeniem, że Rossi dołączy w tym roku do fabrycznego składu GT3 na swój drugi pełny sezon w wyścigach samochodowych.

- Jest plan, aby dać mu szansę na pojeżdżenie ciekawym samochodem, takim jak GTP [klasa, w której M Hybrid będzie wystawiany w IMSA SportsCar Championship] - powiedział Szef BMW M Motorsport, Andreas Roos. - GT3 jest już fajnym samochodem, ale GTP to rzecz jasna inny poziom.

Roos wykluczył jednak, aby Rossi zasiadł za kierownicą LMDh już w najbliższym czasie, gdy BMW rozpoczyna swój pierwszy sezon z tym prototypem w północnoamerykańskiej serii IMSA.

- Jeśli stanie się to w tym roku, to zdecydowanie później - wyjaśnił. - Myślę, że w tej chwili wszyscy mamy wystarczająco dużo pracy i wystarczająco dużo rzeczy do uporządkowania, aby być jak najlepiej przygotowanymi do nadchodzącej kampanii.

Roos nie chciał wypowiadać się na temat tego, czy BMW ma aspiracje, aby Rossi ścigał się w przyszłości M Hybrid, czy to w IMSA, czy w Długodystansowych Mistrzostwach Świata.

Niemiecki producent wejdzie do klasy Hypercar w WEC w 2024 roku z zespołem WRT, z którym Rossi współpracował w zeszłym sezonie realizując pierwszy, pełny program startów po przesiadce z dwóch kółek na cztery.

- Pierwszym celem dla Valentino jest bycie częścią naszego składu kierowców w programie GT3 - powiedział. - Natomiast, ponieważ nigdy nie prowadził takiego samochodu jak M Hybrid, najpierw chcemy sprawdzić, jak się z nim dogaduje i jak się w nim czuje.

- Będą testy, a potem zobaczymy, czy jest możliwość, aby ścigał się za kierownicą M Hybrid - przekazał.

Roos zasugerował, że jest „trochę za wcześnie”, aby spekulować o opcjach na przyszłość.

Rossi wyraził swoje pragnienie, aby pewnego dnia wziąć udział w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, najważniejszej rundzie WEC, ale jeszcze nie określił terminu spełnienia tej ambicji poza powiedzeniem, że nie spodziewa się, aby nastąpiło to w 2023 roku.

Po zmianie marki z Audi na BMW, w obecnym sezonie nadal będzie współpracował z WRT i ponownie weźmie udział w wyścigach długodystansowych i sprintach w ramach GT World Challenge Europe.

Będzie dzielił BMW M4 GT3 z Maxime Martinem w sprintach oraz z Augusto Farfusem w wyścigach długodystansowych.

WRT rozpocznie również program w Intercontinental GT Challenge, już w przyszłym miesiącu podczas Bathurst 12 Hours, gdzie Rossi będzie zmieniał się w aucie z Martinem i Farfusem.

Program Rossiego z WRT został potwierdzony tydzień przed ogłoszeniem, że został fabrycznym kierowcą BMW.

