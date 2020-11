Siódemka górą w Bahrajnie

Obsada Toyoty z numerem 7 drugi raz z rzędu wygrała 8 godzin Bahrajnu. Kamui Kobayashi dotarł do mety z przewagą 64 sekund nad Kazukim Nakajimą w TS050 numer 8. Przed końcową rundą Nakajima, Sébastien Buemi i Brendon Hartley wyprzedzali kolegów z Toyota Gazoo Racing o 6 punktów.

Triumfatorzy czterech wyścigów w sezonie, Conway, Kobayashi i López zdobyli pierwszą koronę w WEC. Dla Pechito Lópeza to już czwarty tytuł mistrza świata - po trzech sukcesach w WTCC.

Toyota ponownie sięgnęła po mistrzostwo teamów LMP1 - w dodatku do mistrzostwa producentów z 2014 roku.

Trzeci stopień podium w wyścigu zajęli Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry i Will Stevens z Jackie Chan DC Racing, najlepsi w LMP2. Aubry wygrał finisz z António Félixem da Costą różnicą 1,984 sekundy.

Konieczność wymiany hamulców w Astonach Martinach ułatwiła zadanie Porsche w GTE Pro. Michael Christensen i Kévin Estre wygrali dwa z ostatnich trzech wyścigów. Christensen osiągnął metę 2,886 sekundy przed Richardem Lietzem w bliźniaczym RSR. Piąte miejsce wystarczyło Marco Sørensenowi i Nickiemu Thiimowi z AMR do prymatu w World Endurance GTE Drivers' Championship.

W GTE Am górą byli Larry ten Voorde, Jörg Bergmeister i Egidio Perfetti z Team Project 1. Druga lokata zapewniła Endurance Trophy for GTE Am Drivers Nicklasowi Nielsenowi, Françoisowi Perrodo i Emmanuelowi Collardowi z AF Corse.

8 HOURS OF BAHRAIN

1. Mike Conway/Kamui Kobayashi/José María López (GB/J/RA) Toyota TS050 Hybrid 263 okr.

2. Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley (CH/J/NZ) Toyota TS050 Hybrid +1.04,594

3. Ho-Pin Tung/Gabriel Aubry/Will Stevens (CHN/F/GB) Oreca 07-Gibson -16 okr.

4. Roberto González/António Félix da Costa/Anthony Davidson (MEX/P/GB) Oreca 07-Gibson -16 okr.

5. Frits van Eerd/Giedo van der Garde/Nyck de Vries (NL) Oreca 07-Gibson -16 okr.

6. Phil Hanson/Filipe Albuquerque/Paul Di Resta (GB/P/GB) Oreca 07-Gibson -16 okr.

7. Thomas Laurent/André Negrão/Pierre Ragues (F/BR/F) Alpine A470-Gibson -17 okr.

8. Michael Christensen/Kévin Estre (DK/F) Porsche 911 RSR-19 -28 okr.

9. Gianmaria Bruni/Richard Lietz (I/A) Porsche 911 RSR-19 -28 okr.

10. Davide Rigon/Miguel Molina (I/E) Ferrari 488 GTE Evo -28 okr.