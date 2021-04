Spowolnione LMP2

Samochody LMP2 używane w mistrzostwach świata Endurance i European Le Mans Series, będą słabsze i cięższe niż dotychczas przewidywały przepisy. Celem wprowadzonych zmian jest utrzymanie wyraźnej przewagi nowej klasy Hypercar.

Bazując na wynikach prywatnych testów w ostatnich tygodniach, komisja zadecydowała o zmniejszeniu mocy silnika w LMP2 o 20 kW (27 KM) w porównaniu z obowiązującym w ubiegłym roku, limitem 420 kW (570 KM).

Minimalną masę pojazdu zwiększono o 20 kg - do 950 kg. Zespoły zostały zobowiązane do używania we wszystkich wyścigach pakietu aerodynamicznego z Le Mans.

Plany ACO, zmierzające do wprowadzenia nowej generacji opon Goodyear, spowalniających LMP2, zostały zarzucone. Goodyear dostarczy ogumienie w ubiegłorocznej specyfikacji.