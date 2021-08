Kalendarz obejmuje rywalizację na trzech kontynentach - w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Harmonogram na 2022 rok jest kopią planowanego na ten sezon. Jeszcze raz zdecydowano się na sześć rund.

Ściganie rozpocznie się w marcu. 1000 Miles of Sebring ponownie jest w kalendarzu. Dwie ostatnie edycje wydarzenia zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Tuż przed pierwszą rundą, również na Florydzie, zorganizowany zostanie prolog, czyli przedsezonowe testy.

Zawodnicy i zespoły przeniosą się następnie do Europy, by odwiedzić Spa, Le Mans i Monzę. Słynny 24-godzinny wyścig wraca do tradycyjnej czerwcowej daty. Wrzesień zarezerwowano na rundę w Fuji, a sezon zakończy się w Bahrajnie.

FIA World Endurance Championship 2022:

Data Wyścig 12-13 marca Prolog - Sebring 18 marca 1000 Miles of Sebring 7 maja 6 godzin Spa 11-12 czerwca 24 godziny Le Mans 10 lipca 6 godzin Monzy 11 września 6 godzin Fuji 12 listopada 8 godzin Bahrajnu