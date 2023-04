Podczas otwierającego sezon WEC 2023 wyścigu 1000 miles of Sebring perfekcyjne działanie zespołowe, regularność kierowców i inteligentne zarządzanie oponami zapewniły podwójne zwycięstwo japońskiemu producentowi w wypełnionej po brzegi stawce hipersamochodów, w której pojawiły się legendy wyścigów długodystansowych, takie jak Cadillac, Ferrari, Peugeot i Porsche.

Załoga GR010 HYBRID z numerem 7, Mike Conway, Kamui Kobayashi i Jose Maria Lopez prowadzą w mistrzostwach po zwycięstwie w Sebring. Obrońcy tytułu i zeszłoroczni triumfatorzy 24h Le Mans, Sebastien Buemi, Brendon Hartley i Ryo Hirakawa, rozpoczęli kampanię od drugiego miejsca.

Po wyjątkowych wyzwaniach wyboistego Sebring cztery tygodnie temu Portimao wyznacza początek ważnego i intensywnego europejskiego okresu przygotowawczego przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans, obejmujący także 6-godzinną rundę na Spa-Francorchamps pod koniec tego miesiąca.

- Dzięki dużemu wysiłkowi zespołowemu, mocno wspieranemu przez kolegów z Japonii i naszych partnerów, w Sebring zaliczyliśmy doskonały początek sezonu - powiedział Kamui Kobayashi, szef zespołu i kierowca prototypu numer 7. - Sięgnęliśmy po maksymalny możliwy wynik, jakim jest dublet i myślę, że zasłużyliśmy na ten rezultat.

- Natomiast Portimao to nowy wyścig i musimy zacząć od nowa, nie oszczędzając się w przygotowaniu jak najbardziej konkurencyjnych samochodów - kontynuował. - Portimao to zupełnie inny tor w porównaniu do Sebring i możemy spodziewać się, że nasi rywale dysponujący hipersamochodami będą zdecydowanie bliżej nas.

- Wielu konkurentów testowało tam niedawno, podczas gdy my zmierzymy się z tym obiektem po raz pierwszy od kwietnia ubiegłego roku. Oznacza to, że musimy ciężko pracować podczas sesji treningowych, aby znaleźć odpowiednie ustawienia i strategię oponiarską. Na tym etapie sezonu każdy wyścig jest częścią naszych przygotowań do Le Mans, więc ten tydzień to kolejny ważny krok. Nie możemy się doczekać walki z naszymi rywalami z klasy Hypercar; jestem pewien, że znów będzie ona ekscytująca dla wszystkich fanów.

6 Hours of Portimao 2023

14 kwietnia

12:00 Trening 1

17:00 Trening 2

15 kwietnia

12:00 Trening 3

20:00 Q1

20:25 Q2

20:50 Q3

16 kwietnia

13:00 - Wyścig, 6 godzin

Sebastien Buemi, kierowca auta numer osiem, dodał: - Mam miłe wspomnienia z Portimao po naszym zwycięstwie dwa lata temu, więc dobrze jest tam wrócić. Jestem pewien, że czeka nas duże wyzwanie w walce z innymi producentami hipersamochodów.

- Sebring to specyficzny tor, więc nie jestem pewien, czy mamy już jasny obraz układu stawki pod względem wydajności; Portimao da nam znacznie wyraźniejsze wskazówki - przekazał. - Nasz samochód wygląda na mocny, a w Sebring widzieliśmy, że zespół jest u szczytu swoich możliwości, więc czuję się pewnie. Nie będzie to łatwe, ale spróbujmy utrzymać się w czołówce.

