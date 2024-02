Toyota ma problem?

Kamui Kobayashi podzielił się powyższą opinią po tym, jak Toyoty GR010 Hybrid zajęły trzynaste i szesnaste miejsce w łącznych wynikach z czterech sesji Prologu, który odbył się na Losail International Circuit w poniedziałek i we wtorek. Był to ostatni etap przygotowań do sezonu Długodystansowych Mistrzostw Świata, ruszającego w tym tygodniu od rundy również w Katarze, wyścigu Qatar 1812 km zaplanowanego na najbliższą sobotę.

Wyjaśnił, że Toyota miała duże problemy z ziarnieniem opon na arenie w Lusajl.

- Za nami kilka frustrujących dni; mieliśmy wiele problemów - powiedział Kobayashi po tym, jak jego nowy partner zespołowy w Toyocie nr 7, Nyck de Vries, wykręcił najlepszy czas ze wszystkich zawodników TGR, ale i tak była to strata wynosząca niemal 1,4s do pierwszego miejsca. - Nie jesteśmy w stanie odpowiednio zarządzać oponami.

- Myślę, że trochę się pogubiliśmy; każde okrążenie pokonywałem inaczej i muszę przeprosić zespół, bo jeździłem jak amator. Mamy kłopot z ziarnieniem, nawet na twardej mieszance - wskazał. - Ogumienie szybko się zużywa.

Kobayashi sugerował, że Toyota, która staje do obrony tytułów w klasyfikacjach kierowców i producentów, ma skromne aspiracje w kontekście inauguracji kampanii.

- Nie marzymy o czymś szczególnym - powiedział.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries

Dyrektor techniczny Toyota Gazoo Racing Europe, David Floury, wyjaśnił, że masa GR010, najcięższego samochodu w klasie Hypercar, wg wytycznych Balace of Perofrmance opublikowanego w zeszłym tygodniu, wydaje się być przyczyną oponiarskich bolączek.

- Nie można lekceważyć efektu wagi na tym torze - przekazał. - Zdecydowanie wpływa na pracę opon i ciężko sobie z tym poradzić. Do tego nawierzchnia tej areny jest dostosowana do specyficznych wymagań Formuły 1.

To sugeruje, że Toyota osiągnęła pewien punkt krytyczny z dalszym zwiększeniem masy pojazdu o 9 kilogramów. Minimalną wagę 1080 kg z zeszłego sezonu podniesiono do 1089 kg.

Jednak Floury nie wzywał do zmiany wytycznych BoP przed rozpoczęciem jutrzejszych sesji treningowych przed Qatar 1812 km.

- To nie jest czas na dyskusję o sprawie wyrównywania osiągów. Po prostu musimy poradzić sobie możliwie jak najlepiej z pakietem, którym dysponujemy obecnie - dodał.

Dla porównania 1075 kg to minimalna waga Ferrari 499P LMH, a 1048 kg wyznaczono dla Porsche 963 LMDh. Peugeot 9X8 LMH i Cadillac V-Series.R są najlżejszymi samochodami w najwyższej kategorii. Ich masa wynosi odpowiednio 1030 i 1032 kg.

Porsche był najszybsze we wszystkich czterech sesjach Prologu. Najlepszy wynik wyznaczył Frederic Makowiecki, kończąc jazdy z rezultatem 1:40.404.

