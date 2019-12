Toyota obwinia handicap

Auta japońskiej marki po zwycięstwach w Fuji i Silverstone zostały spowolnione o 2,74 sekundy na okrążeniu, podczas gdy Rebellion, który wygrał w Chinach, był wolniejszy od bazowej wartości o 0,89 sekundy.

- To, co się wydarzyło jest efektem nadmiernej reakcji po Silverstone. Korekta współczynnika efektywności prawdopodobnie sprawiła, że znaleźliśmy się w miejscu, gdzie jest on zbyt duży i sprawia pewne problemy. Zasadniczo nadal popieramy tę zasadę. Uważamy jednak, że nie powinno być tak dużej zmiany po Silverstone. Liczby muszą być bardziej rozsądne - mówił Pascal Vasselon, dyrektor techniczny Toyoty.

Vasselon dodał, że nie martwi się o wizerunek Toyoty, po tym, gdy przegrała z niehybrydowym autem: - Bardzo łatwo można wytłumaczyć, dlaczego nie błyszczeliśmy. Z powodu poprzednich wyników nasze tempo zostało ograniczone. W tym sezonie łatwo jest ocenić poziom zespołów. Po prostu posunęliśmy się za daleko, zwłaszcza w porównaniu z LMP2 i GTE. Mieliśmy problemy z wyprzedzeniem aut tych klas.

Dyrektor zespołu: Rob Leupen przyznał jednak, że nie należy umniejszać sukcesu Rebelliona, który przejechał czysty wyścig i wykorzystał sytuację.

- To nie był nasz wyścig. Siódemka i ósemka mogły walczyć o drugie miejsce, ale pierwsze auto miało większe trudności z ustawieniami i podsterownością. Mogliśmy liczyć tylko na problemy lub błędy Rebelliona. System jest jednak taki, a nie inny. Rebellion zasłużył na to, ponieważ nie popełnili błędów. Mogliśmy im to bardziej utrudnić, ale jest dobrze - mówił Leupen.

- Takie historie są możliwe dzięki handicapowi. Zgodziliśmy się na to ze względu na sport i WEC. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie z hiperautami nie zobaczymy takich ekstremów. Chcemy oglądać dobre wyścigi. W Silverstone mieliśmy dobry wyścig i mam nadzieję, że w kolejnych rundach rywalizacja będzie bardziej zacięta - dodał.