Rywalizacja w klasyfikacjach generalnych przed wielkim finałem sezonu 2022 jest bardzo zacięta. Wśród kierowców tyle samo punktów mają triumfatorzy tegorocznego 24h Le Mans Sébastien Buemi, Brendon Hartley i Ryo Hirakawa z Toyoty GR010 Hybrid z numerem ósmym oraz załoga zespołu Alpine nr 36. Oznacza to, że ekipa, która w sobotę zajmie wyższą lokatę, zdobędzie mistrzostwo świata.

Matematyczne szanse na tytuł mają jeszcze obrońcy trofeum Mike Conway, Kamui Kobayashi i José María López z Toyoty z numerem 7. Ich strata wynosi 26 punktów, a zwycięstwo w ostatnim wyścigu sezonu wyceniono na 39 punktów. Do wywalczenia drugiego z rzędu mistrzostwa będą jednak potrzebować, by dwie wyprzedzające ich załogi nie dojechały do mety.

W klasyfikacji producentów Toyota Gazoo Racing ma przed wyścigiem w Bahrajnie 26 punktów przewagi. Tytuł zagwarantuje sobie, gdy choć jedno z dwóch aut przekroczy linię mety. Ambicje zespołu są jednak zdecydowanie większe. Na torze w Bahrajnie wyścigowe prototypy triumfowały w siedmiu z 10 startów, a celem jest szóste z rzędu zwycięstwo na obiekcie, którego jedno okrążenie liczy dokładnie 5412 m.

Sobotni wyścig w Bahrajnie zakończy dekadę startów Toyota Gazoo Racing w FIA WEC. Będzie to też 76. start, w którym zespół liczy na 39. zwycięstwo oraz piąty dublet.

- Nie możemy się doczekać startu na tym świetnym obiekcie. Zrealizowaliśmy już dwa z trzech założeń na ten sezon: triumfowaliśmy w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans, wygraliśmy też domową rundę na Fuji Speedway. Teraz naszym celem są mistrzowskie tytuły wśród kierowców i producentów - powiedział Kamui Kobayashi, szef zespołu i kierowca auta nr 8.

Weekend wyścigowy na torze w Bahrajnie rozpocznie się od dwóch 90-minutowych sesji treningowych w czwartek. W piątek zaplanowano godzinny trening oraz kwalifikacje. Sobotni wyścig rozpocznie się o godz. 14 polskiego czasu. Rywalizacja potrwa 8 godzin.

