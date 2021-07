Toyoty rządzą na Monzy

José María López okazał się szybszy o 0,134 sekundy od kolegi z zespołu, Brendona Hartleya. Nico Lapierre z Alpine Elf Matmut stracił do Lópeza 0,152 s. Glickenhaus Racing wprowadził do piątki dwa 007 LMH. Romain Dumas ustąpił Lópezowi o 0,641, Olivier Pla - o 0,684 sekundy.

Filipe Albuquerqe ulokował United Autosports USA na czele klasy LMP2. Nyck de Vries, który wrócił do Racing Team Nederland, był wolniejszy od Portugalczyka o 0,464 sekundy. Trzeci czas należał do Bena Hanleya z DragonSpeed USA (+0,702), ósmy do Alexa Brundle z Inter Europol Competition.

Ferrari AF Corse rządziły w GTE Pro. Miguel Molina zostawił za sobą Alessandro Pier Guidiego o 0,371 sekundy. Wyniki klasy skompletowali Neel Jani (+0,566) i Richard Lietz (+0,654) z Porsche GT Team.

Team Project 1 znalazł się na czele GTE Am. Autorem najlepszego czasu był 22-letni Riccardo Pera. Toskańczyk z Lukki okazał się szybszy o 0,194 s od Giancarlo Fisichelli z AF Corse, o 0,285 s od Matteo Cressoniego z Iron Lynx.