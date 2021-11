Na początku wyścigu Nicolas Lapierre zdołał wyprzedzić Mike'a Conwaya oraz Sebastiena Buemiego.

Na ósmym okrążeniu doszło do zaciętej walki między reprezentantem francuskiej ekipy, a Conwayem.

Kierowca Toyoty wyszedł na prowadzenie. Lapierre próbował powrócić na miejsce lidera, jednak ostatecznie pozostał na drugim miejscu. Chwilę później Sebastian Buemi również wyprzedził samochód ekipy Alpine.

W LM P2 na prowadzenie wyszedł Giedo van der Garde z Racing Team Nederland. Za jego plecami znalazł Się Philip Hanson oraz Loiic Duval. Na 11. okrążeniu Ferdinand Habsburg z Teamu WRT wyprzedził Duvala.

Dennis Andersen reprezentujący ekipę High Class Racing spadł z piątej pozycji w swojej klasie na dziewiąte miejsce. Na szóstą lokatę przebił się Renger van der Zande z polskiej ekipy Inter Europol Competition.

W klasie LM GTE PRO Kevin Estre utrzymał swoją pierwszą pozycję. W GTE AM Roberto Lacorte, który startował z pole position również pozostał na swoim miejscu. Na drugą pozycję przebił się Tomonobu Fujii z D'Station Racing.

Na 25. okrążeniu Nicolas Lapierre zjechał do garażu. W samochodzie doszło do usterki. Po kilku minutach Alpine A480 ponownie wyjechało na tor. Za kierownicą zasiadł Matthieu Vaxiviere. Francuski kierowca wrócił do wyścigu ze stratą czterech okrążeń do Mike'a Conwaya.

Na 31. okrążeniu Kevin Estre zjechał do boksu na wymianę opon. Francuz wrócił do wyścigu na trzeciej pozycji, jednocześnie rozpoczynając drugi stint.

Sean Gelael popełnił błąd i wpadł w poślizg. Reprezentant zespołu Jota szybko zaczął odrabiać straty, na 39. okrążeniu zdołał wyprzedzić Rengera van der Zande z Inter Europol Competition.

Na 43. kółku Satoshi Hoshino zderzył się z Katherine Legge. Zawodnik D'Station Racing nie mógł przez chwilę ruszyć z miejsca, a na torze pojawiła się żółta flaga. Ostatecznie Japończyk powrócił do wyścigu. Wiele zespołów zdecydowało się w tamtym momencie na wymianę kierowców.

Francois Perrodo przejął miejsce lidera w LM GTE AM, jednak reprezentant AF Corse stracił je na 65 okrążeniu na rzecz Roberto Lacorte.

Na 74 okrążeniu za sterami Oreci 07 Gibson ekipy High Class Racing zasiadł Robert Kubica. Zespół z Danii pozostał na ostatniej, jedenastej pozycji w kategorii LM P2.

Kilkanaście minut później, Axcil Jefferies zderzył się w pierwszym zakręcie z Marcosem Gomesem. Reprezentant Dempsey-Proton Racing nie mógł ruszyć swoim Porsche 911 RSR-19 z miejsca. Na torze pojawiła się żółta flaga.

Na prowadzenie wysunął się Charles Milesi z Teamu WRT. Robert Kubica zdołał wyprzedzić Miroslava Konopkę z ARC Bratislava. Na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu okrążeń, Krakowianin przebił się na siódmą pozycję.

Polak następnie zjechał do boksu na wymianę opon i rozpoczął kolejny stint. W tamtym momencie wyścigu Kubica był najszybszym kierowcą LM P2 na torze.

Ciekawa walka toczyła się między Ferrari, a Porsche w LM GTE PRO. Reprezentant AF Corse, James Calado przez wiele okrążeń prowadził w tej kategorii, jednak Kevin Estre na 172 okrążeniu zdołał wyprzedzić samochód #51 włoskiej ekipy.

Sebastien Buemi, który prowadził w wyścigu, na 202 okrążeniu zjechał do boksu. Jego miejsce zajął Kazuki Nakajmia, który odbył wcześniej dwa stinty w pierwszej połowie wyścigu. Od 203 kółka Japończyk rozpoczął swój ostatni przejazd w karierze.

12 minut przed końcem, Michael Christensen został uderzony przez Alessandra Piera Guidiego z AF Corse. Duńczyk wypadł z toru, natomiast Włoch wyszedł na prowadzenie. Dana, kontrowersyjna sytuacja sprawiła, że zespół Porsche GT Team spadł na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ekipa ze Stuttgartu spadła również w klasyfikacji producentów.

W klasie Hypercar, jako pierwszy do mety dojechał Kazuki Nakajima. Ostatecznie rywalizację w klasyfikacji generalnej wygrała ekipa z samochodu numer siedem: Mike Conway, Kamui Kobayashi i Jose Maria Lopez.

W LM P2 triumf odniósł Team WRT. Ekipa z Belgii potwierdziła, że zasłużyła na tytuł mistrzowski. Polski zespół Inter Europol Competition zakończył wyścig i sezon na piątej pozycji. Robert Kubica z High Class Racing zajęli 8. miejsce.

AF Corse pokonało Porsche w GTE PRO, ale również wygrała rywalizację w klasie GTE AM.

AKTUALIZACJA: Porsche złożyło protest przeciwko Ferrari po kontrowersyjnym manewrze Piera Guidiego.

Wyniki - Wyścig