Po świetnym tempie we wczorajszych treningach, stało się jasne, że na pole position stanie Toyota. Pytanie brzmiało jedynie - która? Ostatecznie najszybsze okrążenie wykręciła załoga samochodu numer 7 w składzie: Mike Conway, Kamui Kobayashi i Jose Maria Lopez.

Na drugim miejscu znalazła się druga załoga Toyoty (Buemi, Hartley, Hirakawa), a podium uzupełniło Alpine z Andre Negrao, Nicolasem Lapierre i Mathieu Vaxiviere.

W LMP2 pole position padło łupem Antonio Felixa da Costy z zespołu Jota. Jutro wraz z nim z pierwszego pola ruszą Roberto Gonzalez i Will Stevens. Za nimi ustawi się Oreca w barwach zespołu AF Corse (Perrodo, Nielsen, Rovera), a podium kwalifikacji uzupełniło Real Team by WRT (Andrade, Habsburg i Nato).

Za kierownicą prototypu Premy Orlen Team, zasiadł naturalnie Robert Kubica. Zespół miał problemy z tempem w treningach i były one widoczne także w kwalifikacjach. Po małym błędzie w trzecim sektorze, Kubica wykręcił dziewiąty czas w LMP2 i czternasty w generalce. W niedzielę wraz z Lorenzo Colombo i Louis Deletrazem, będą mieli nadzieję na przebicie się w górę stawki.

W LM GTE Pro najszybsze okazało się Porsche z numerem 92. Autorem czasu dającego pole position był Micheal Christensen, a jutro w wyścigu dołączy do niego Kevin Estre. Drugie miejsce w klasie zajęła ekipa AF Corse o numerze 51 (Pier Guidi, Calado). Z trzeciego miejsca wystartuje drugie Porsche 911 z Gianmarią Brunim i Richardem Lietzem na pokładzie.

Natomiast w rywalizacji LM GTE AM, niespodziewanie pierwsze miejsce zdobył Aston Martin zespołu TF Sport (Keating, Chaves, Sorensen). Załoga, która w FP3 była na siódmym miejscu w klasie, pokonała o zaledwie 0.062 sekundy zespół Iron Dames (Frey, Gatting, Bovy) w walce o pole position. Podium kwalifikacji w GTE AM uzupełniła ekipa Spirit of Race w Ferrari 488 GTE (Dezoteux, Ragues, Aubry).

Wyniki kwalifikacji w klasach Hypercar i LMP2

Wyniki kwalifikacji w klasach LM GTE Pro i LM GTE AM