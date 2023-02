Francuski producent, który powrócił do Długodystansowych Mistrzostw Świata przystępując do trzech ostatnich wyścigów w 2022 roku, zaliczył ostatnio już dwie symulacje 24h Le Mans trwające tak naprawdę ponad 30 godzin każda. Potwierdził również, że w najbliższym czasie odbędzie jeszcze jedną taką próbę przed 1000 Miles of Sebring, który w połowie marca otworzy mistrzostwa.

Peugeot szykując się do sezonu 2023 przeprowadził pierwszy test wytrzymałościowy z 9X8 na Paul Ricard w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, a drugi na torze Algarve po Nowym Roku.

Trzeci odbędzie się niebawem. Miejsce i termin nie zostały ujawnione, ale wskazuje się na Aragonię.

Olivier Jansonnie, dyrektor techniczny Peugeot Sport przy projekcie 9X8 powiedział dla Motorsport.com, że wspomniane jazdy dały pozytywne i negatywne odpowiedzi.

- Na tym etapie programu mamy mieszane uczucia. Potwierdziły się niektóre awarie, a także wprowadziliśmy kilka nowych rozwiązań, które od początku działały dość dobrze - przekazał Jansonnie.

Podkreślił, że nie towarzyszą im żadne obawy w kontekście pierwszego podejścia z 9X8 do czerwcowego wyścigu Le Mans.

- Bycie w stu procentach gotowym w grudniu lub styczniu na Le Mans nie miałoby sensu - wskazał. - Oznaczałoby to, że nie podeszliśmy do kwestii rozwoju wystarczająco mocno.

Najbliższym zadaniem jest natomiast gotowość na 1000 Miles of Sebring, które odbędzie się 17 marca.

- Sebring zbliża się nieuchronnie, więc musimy wykonać ostatni krok walidacji, aby właściwie zdefiniować nasz pakiet na te zawody - dodał.

Program zimowych testów nastąpił po trzech wyścigach, w których Peugeotowi nie udało się doprowadzić przynajmniej jednego ze swoich dwóch hipersamochodów do mety wyścigu bez trudności.

Problemy dotyczyły m.in. układu olejowego, co dopadło oba auta na Fuji we wrześniu, pojawiły się też kłopoty ze skrzynią biegów i pompą paliwową w finałowym starciu w Bahrajnie w listopadzie.

Jansonnie potwierdził, że Peugeot nie weźmie udziału w prologu na Florydzie, oficjalnej sesji testowej na tydzień przed inauguracją mistrzostw. Wyjaśnił, że skupienie się na testach wytrzymałościowych w Europie było „mądrym posunięciem, biorąc pod uwagę logistykę w aspekcie wysłania samochodów do Sebring”.

Wspomniane testy wytrzymałościowe, które obejmowały całonocną jazdę, zostały podjęte z jednym samochodem rozwojowym.

Koncepcja 9X8, który nie ma konwencjonalnego tylnego skrzydła, pozostaje niezmieniona na nowy sezon, ale Jansonnie wyjaśnił, że różnice będą widoczne między wersjami 2022 i '23.

Producenci mają prawo do pięciu tak zwanych „evo jokerów” w cyklu obowiązywania przepisów LMH, pozwalających na wdrożenie aktualizacji poprawiających osiągi, ale Peugeot nie ujawnił ile z nich zostało wykorzystanych pod kątem ulepszenia 9X8. Natomiast modernizacje dotyczące uporania się z tematem niezawodności są nieograniczone.

Video: Testy Ferrari 499P LMH w Sebring

Z archiwum Motorsport.com. Galeria zdjęć z 14h Le Mans 1971

#15 Ferrari 512M: Nino Vaccarella, Jose Juncadella 1 / 20 Autor zdjęcia: LAT Images 24 Hours of Le Mans 2 / 20 Autor zdjęcia: Scuderia Hermanos Rodríguez Pedro Rodrigue, Jackie Oliver, Porsche 917 LH, Gerard Larrousse, Vic Elford, Martini Racing Team, Porsche 917 LH 3 / 20 Autor zdjęcia: David Phipps Henri Greder (FRA) / Marie-Claude Beaumont (FRA) Greder Racing Chevrolet Corvette Stingray 4 / 20 Autor zdjęcia: Sutton Images Helmut Marko, Gijs van Lennep, Porsche 917k 5 / 20 Autor zdjęcia: LAT Images Gijs van Lennep, Martini International Racing Team 6 / 20 Autor zdjęcia: Rainer W. Schlegelmilch Gijs van Lennep, Dr. Helmut Marko, Martini International Racing Team, Porsche 917K 7 / 20 Autor zdjęcia: Rainer W. Schlegelmilch Gijs van Lennep, Dr. Helmut Marko, Martini International Racing Team, Porsche 917K 8 / 20 Autor zdjęcia: Rainer W. Schlegelmilch Gijs van Lennep, Dr. Helmut Marko, Martini International Racing Team, Porsche 917K 9 / 20 Autor zdjęcia: Rainer W. Schlegelmilch Gijs van Lennep, Dr. Helmut Marko, Martini International Racing Team, Porsche 917K 10 / 20 Autor zdjęcia: Rainer W. Schlegelmilch Gerard Larrousse, Vic Elford, Martini Racing Porsche 917 LH 11 / 20 Autor zdjęcia: David Phipps 24 Hours of Le Mans 12 / 20 De start van de 24 uur van Le Mans in 1971 13 / 20 Autor zdjęcia: Rainer W. Schlegelmilch #22 Martini Racing Team Porsche 917K: Helmut Marko, Gijs van Lennep 14 / 20 Autor zdjęcia: Porsche AG Richard Attwood, Porsche 917K 15 / 20 Autor zdjęcia: David Phipps Sam Posey, Tony Adamowicz, North American Racing Team, Ferrari 512 M 16 / 20 Autor zdjęcia: Rainer W. Schlegelmilch 24 Hours of Le Mans 17 / 20 Autor zdjęcia: Rainer W. Schlegelmilch Vic Elford, Gerard Larrousse, Porsche 908/03 18 / 20 Autor zdjęcia: LAT Images Willy Kauhsen / Reinhold Joest, Martini International Porsche 917/20 'Pink Pig' 19 / 20 Autor zdjęcia: David Phipps Willy Kauhsen, Reinhold Joest, Porsche 917/20 'Pink Pig' 20 / 20 Autor zdjęcia: LAT Images