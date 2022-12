Po pojedynczych występach, Włoch postawił na regularne starty w wyścigach samochodowych w 2022 roku. Jako reprezentant WRT wziął udział w pełnej kampanii GTWCE, zarówno w zawodach długodystansowych, jak i sprintach.

Po zakończeniu współpracy z Audi i ogłoszeniu nowej z BMW, zespół WRT poinformował, że Rossi pozostanie częścią programu GTWCE oraz weźmie udział w 24-godzinnym wyścigu w Dubaju w przyszłym miesiącu oraz w 12-godzinnym w Bathurst, który w lutym otworzy sezon Intercontinental GT Challenge.

Rossi został teraz dodany do listy fabrycznych kierowców BMW, co według oświadczenia oznacza, że „będzie również dostępny do udziału w innych zawodach, oraz do testów samochodów wyścigowych BMW M Motorsport”.

To sugeruje, że 43-latek może poprowadzić BMW M Hybrid V8 LMDh, które będzie wystawiane w IMSA WeatherTech SportsCar Championship w przyszłym roku z zespołem RLL, a od sezonu 2024 również w Długodystansowych Mistrzostwach Świata przy kooperacji z WRT.

- Jestem bardzo dumny, że zostałem oficjalnym kierowcą BMW M i jest to wielka szansa - powiedział Rossi.

- W zeszłym roku zacząłem poważnie ścigać się w samochodach i mam za sobą pierwszy sezon z zespołem WRT, z którym bardzo dobrze się dogadywałem - dodał. - Cieszę się, że zespół WRT wybrał BMW M Motorsport jako nowego partnera.

- Miałem już okazję dwukrotnie testować BMW M4 GT3 i odczucia w tym samochodzie są bardzo dobre. Myślę, że w przyszłym sezonie możemy być konkurencyjni - przekazał. - Ponadto BMW M Motorsport dało mi możliwość ścigania się w przyszłym roku z dwoma bardzo silnymi kierowcami, Maxime Martinem i Augusto Farfusem. Nadal muszę wiele nauczyć się i poprawić, ale mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania i będę wystarczająco szybki, aby włączyć się do walki.

Rossi staje się 21. członkiem fabrycznego zespołu BMW, trzecim z grona zawodników, którzy jeździli dla WRT w sezonie 2021, a mowa o Driesie Vanthoorze i Charlesie Weertsie.

Wcześniej w tym miesiącu potwierdzono również awans do statusu kierowców fabrycznych dotychczasowych juniorów: Dana Harpera, Neila Verhagena i Maxa Hesse.

Trio to ścigało się w tym roku w GT World Challenge Endurance i cyklu NLS w ramach przygotowań do 24-godzinnego wyścigu na Nurburgringu. Byli też mocno zaangażowani w rozwój nowego samochodu M4 GT4.

Natomiast z marką nie jest już związany Nicky Catsburg, który będzie jeździł na pełen etat dla Corvette Racing w klasie GTE Am WEC.

