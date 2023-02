Stoffel Vandoorne został wprowadzony do programu Hypercar Peugeota na początku lutego w ramach umowy, zgodnie z którą będzie jeździł 9X8 LMH na wypadek, gdyby któryś z sześciu kierowców wyścigowych francuskiej marki został wykluczony z rywalizacji.

Umowa oznacza przedłużenie nowej relacji Vandoorne'a z grupą motoryzacyjną Stellantis, która rozpoczęła się od dołączenia Belga do zespołu DS Penske w Formule E po zdobyciu tytułu mistrzowskiego z Mercedesem.

30-latek połączy zobowiązania w WEC i obecne obowiązki w Formule E z rolą kierowcy rezerwowego Astona Martina w Formule 1, co oznacza, że ​​w tym roku Belg weźmie udział w trzech różnych mistrzostwach świata.

Zapytany, czy Peugeot po prostu szukał najlepszego dostępnego zmiennika dla Jamesa Rossitera, czy też miał na myśli długoterminowe partnerstwo przy zatrudnianiu Vandoorne'a, dyrektor techniczny Peugeot Sport, Olivier Jansonnie, powiedział, że prawdopodobnie jedno i drugie.

- Z pewnością Stoffel ma bardzo napięty harmonogram. Jest też związany z DS w Formule E, więc mamy już w tym przypadku kierowcę z grupy Stellantis. Dlatego było dla nas całkiem naturalne, że poprosiliśmy go o zajęcie tego stanowiska. To bardzo ważne, że możemy liczyć na naszych kierowców we wszystkich programach, które prowadzimy w Stellantis Motorsport - powiedział Jansonnie.

- Myślę, że jest trochę za wcześnie, aby mówić o tym, czy będzie z tego coś więcej. Najpierw musimy sprawić, aby łączyło się to z jego obecnym harmonogramem. On jest bardzo zajęty i to bardzo dobrze. To bardzo pozytywny znak dla kierowcy wyścigowego. Musimy zobaczyć w tym roku, jak możemy zrównoważyć [wszystkie programy] - dodał dyrektor techniczny Peugeot Sport.

Stoffel Vandoorne po raz pierwszy zasmakował Peugeota 9X8 LMH w Aragonii w zeszłym tygodniu, po tym, jak planowany wyjazd Belga na listopadowe testy debiutantów w Bahrajnie musiał zostać odwołany, gdy zdiagnozowano u niego zapalenie wyrostka robaczkowego.

Belgijski kierowca ostatnio ścigał się prototypowym samochodem sportowym w sezonie WEC 2021, kiedy to zdobył pięć miejsc na podium w sześciu wyścigach dla JOTY w LMP2. Vandoorne ma na swoim koncie również dwa starty w klasie LMP1, w których dwa razy zajął trzecie miejsce w 2019 roku w samochodzie SMP Racing.