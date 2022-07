Porsche po zaprezentowaniu 963 LMDh, jego barw, programu w WEC i IMSA SportsCar Championship na sezon 2023, a także kierowców, poinformowało również, że celuje w udział w finałowej rundzie tegorocznych mistrzostw świata 12 listopada.

Szef Porsche Motorsport - Thomas Laudenbach, rozwinął krótką informację zawartą w oświadczeniu prasowym marki, mówiąc, że 963 będzie się ścigać w 8-godzinnym wyścigu w Bahrajnie tylko wtedy, gdy program prowadzony pod szyldem Porsche Penske Motorsport „będzie wystarczająco dojrzały”.

- Najlepszym testem dla samochodu i zespołu jest wyścig - powiedział Laudenbach w rozmowie z Motorsport.com/Autosport.com.

- Dlatego chcemy wybrać się do Bahrajnu, ale tylko wtedy, gdy będzie miało to sens, jeśli wszystko zostanie uporządkowane pod względem rozwoju auta i ekipy - dodał. - Nie możemy się do tego zobowiązać, ale na pewno jest to nasz cel.

WEC 2022 zostało otwarte dla wcześniejszego wystawienia prototypów LMDh, aby rywalizować na zasadzie zaproszenia, bez możliwości zdobywania punktów w tym roku, przed pełnym debiutem samochodów tej klasy w 2023 roku.

Posunięcie to wydaje się być wymierzone w Porsche, producenta najbardziej zaawansowanego z programem LMDh i wymyślone po to, aby twórcy przepisów mogli zebrać jak najwięcej danych o nowych maszynach przed ustaleniem balansu osiągów hipersamochodów na początek sezonu 2023.