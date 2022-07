Dwa 9X8 zadebiutowały podczas lipcowej rundy na Monzy. Olivier Jansonnie, dyrektor techniczny programu LMH, zapowiedział, że przed wyprawą do Japonii, Peugeot zorganizuje jedną lub nawet dwie sesje testowe.

- Kontynuujemy nasz program testowy w podobnym rytmie jak dotychczas, czyli jedne zajęcia na miesiąc. Wystarczy więc, że będziecie liczyć tygodnie - powiedział Jansonnie. - Rozwój trwa.

Peugeot, jako tegoroczny debiutant w klasie hipersamochodów nie jest w kwestii testów ograniczony regulaminem. Jedyną restrykcją jest zakaz jazdy po arenie jednej z odsłon czempionatu na mniej niż 30 dni przed wyścigiem.

Jensonnie zdradził również, że zajęcia zostaną przeprowadzone przy użyciu egzemplarza testowego, a nie dwóch, które ścigały się w Monzy i to pomimo tego, iż 9X8 nie zostały wysłane statkiem jak spora część sprzętu w WEC, ale przetransportowane będą do Japonii samolotem dopiero we wrześniu.

6 Hours of Fuji zaplanowano na 11 września.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 of Loic Duval, Gustavo Menezes, James Rossiter Photo by: JEP / Motorsport Images