Jadąc Orecą nr 23 razem z di Restą i Jarvisem, debiutant w Długodystansowych Mistrzostwach Świata - Pierson, ustanowił nowy rekord serii, będąc najmłodszym kierowcą na najwyższym stopniu podium w klasie LMP2. Osiągnął to nieco ponad miesiąc po swoich szesnastych urodzinach.

Pierson zaimponował, zaliczając potrójny stint w pierwszej połowie wyścigu, po tym jak przejął samochód od rozpoczynającego rywalizację di Resty (jadącego w zastępstwie Alexa Lynna).

Di Resta podkreślił, że wraz z partnerami „musieli ciężko pracować”, aby odrobić straty po trudnej sesji kwalifikacyjnej, w której zajęli trzecie miejsce w LMP2 za startującym z pole position AF Corse i siostrzanym autem nr 22.

- Objęcie prowadzenia, na którym nam zależało, wypracowaliśmy podczas pięciu stintów - powiedział Szkot. - Potem udało nam utrzymać się na czele. Generalnie za nami długi tydzień, podczas którego Josh wykonał świetną robotę i bardzo dobrze spisywał się za kierownicą. Postawiliśmy przed nim wyzwanie w postaci trzech okresów spędzonych na torze.

- Wynik United Autosports zwiększa motywację przed kolejnym wyścigiem. Oczywiście, w późniejszym okresie roku wrócę do WEC z Peugeotem, ale miło było kontynuować to, co osiągnęliśmy razem kilka lat temu - podkreślił.

Jarvis, który zaliczył tylko podwójny stint pod koniec wyścigu, dodał: - Cóż za wspaniały początek roku. Chciałbym bardzo podziękować zespołowi, który spisywał się fenomenalnie przez cały tydzień, a Josh wspaniale rozpoczął karierę w WEC od zwycięstwa i to w wieku 16 lat.

- Wielkie podziękowania należą się także Paulowi. Wykonał ciężką pracę podczas tego wyścigu, abym dzień później na świeżości przystąpił do rundy IMSA [red. z Meyer Shank Racing].

- Przyjechaliśmy tu z dużymi oczekiwaniami i myślę, że bylibyśmy zadowoleni z podium, ale zwycięstwo jest szczególnie niesamowite. Za nami świetny wyścig i wspaniałe rozpoczęcie roku - zakończył.

Zwycięstwo Piersona na Sebring oznacza jego trzeci triumf, w trzecim starcie dla United Autosports po triumfach u boku di Resty w lutowej rundzie Asian Le Mans Series w Abu Zabi.

- Odniosłem trzy zwycięstwa w trzech występach, więc są spore oczekiwania w kontekście kolejnej rundy w Spa - powiedział Pierson, który ma szansę zostać najmłodszym w historii uczestnikiem 24-godzinnego wyścigu Le Mans w czerwcu.

- Potrójny stint był trudny, zwłaszcza jeśli chodzi o opony. Pod koniec robiło się gorąco w samochodzie, gdy ogumienie się rozpadało. Ostatecznie strategia sprawdziła się i dziękuję zespołowi - dodał.

Drugi samochód United odpadł z walki o zwycięstwo, kiedy Will Owen przejął auto i miał problemy z oponami, co spowodowało konieczność wczesnego pit stopu. Ostatecznie wraz z Filipe Albuquerque i Philem Hansonem dojechali do mety na siódmym miejscu.