Rossiter, który początkowo był zatrudniony jako kierowca testowy, został przesunięty na fotel wyścigowy na 6-godzinny wyścig na torze w Monzy po niespodziewanym powrocie Magnussena do Formuły 1 z zespołem Haas.

Brytyjczyk zadebiutował w WEC w samochodzie Lotus LMP2 w 2012 roku, a następnie przeniósł się do najwyższej klasy z ByKolles, sporadycznie występując w LMP1 w latach 2016-19.

Dołączy do pięciu innych zakontraktowanych zawodników zespołu, którymi są: Jean-Eric Vergne, Paul di Resta, Loic Duval, Gustavo Menezes i Mikkel Jensen, choć dokładny skład obu samochodów nie został jeszcze ujawniony.

Rossiter jest jednak jak na razie zgłoszony tylko na wyścig w Monzy i nie wiadomo, kto zajmie jego miejsce w zespole w pozostałych dwóch rundach sezonu.

Informacja została podana podczas imprezy w Portimao, gdzie Peugeot zaprezentował również ostateczną wersję hipersamochodu 9X8 w charakterystycznym szaro-czarnym malowaniu z zielonymi akcentami.

Schemat kolorystyczny stanowi ewolucję projektu, który można było zobaczyć podczas kilku publicznych wystąpień i jazd testowych od czasu ujawnienia wcześniejszej wersji prototypu w ubiegłym roku.

Zgodnie z oczekiwaniami, Peugeot zrezygnował z zamontowania konwencjonalnego tylnego skrzydła w 9X8, zamiast tego większość siły docisku będzie generowana przez podwozie samochodu - obszar, w którym zespoły mają znacznie więcej swobody niż w poprzedniej generacji cyklu zasad LMP1.

Peugeot potwierdził również, że dołączy do mistrzostw od czwartej rundy sezonu, która odbędzie się 10 lipca we Włoszech. Już wcześniej zapowiedział, że przystąpi do rywalizacji tego lata, ale dopiero po 24h Le Mans.

Oznacza to, że francuski producent weźmie udział tylko w drugiej połowie sześciorundowej serii, uczestnicząc w zawodach w Fuji i Bahrajnie, po debiucie w 6-godzinnym wyścigu na torze w Monzy, który odbędzie się za niecałe dwa miesiące.

Po raz ostatni Peugeot wygrał Le Mans w 2009 roku wystawiając napędzany silnikiem wysokoprężnym prototyp 908 HDi FAP i jeszcze przez dwa lata ścigał się w mistrzostwach w najwyższej klasie. Potem nagle zamknięto program LMP1 przed odrodzeniem WEC w 2012 roku.

Kiedy Peugeot powróci na Circuit de la Sarthe w sezonie 2023, będzie musiał stawić czoła między innymi Toyocie, Ferrari, Glickenhausowi, Porsche i Cadillacowi.

Galeria zdjęć: Peugeot 9X8

