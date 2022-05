Z pole position do wyścigu ruszy zespół Glickenhaus. Oliver Pla przejechał okrążenie w 2:02.771. Drugie miejsce to Matthieu Vaxiviere z Alpine Elf Team, który był o 0.228 sekundy wolniejszy. Kolejne miejsca to dwa samochody Toyoty Kamui Kobayashi i Brendon Hartley.

W kwalifikacjach LMP2 ponownie pierwsze miejsce zgarnęło AF Corse, a dokładnie Aleesio Rovera, który wykręcił czas 2:04.246. Drugie miejsce to Robin Frijns z Team WRT. Pierwszą trójkę zamknął Filipe Albuquerque z United Autosports USA. Louisowi Delatrazowi brakowało 0.103 sekundy, aby wejść do top trzy. Reprezentant Premy ostatecznie zakończył rywalizację na czwartej pozycji.

W GTE PRO swoją dominację ponownie pokazało Porsche obejmując pierwszą i drugą pozycję. Trzecie miejsce należało do Tommy'ego Milnera i Nicka Tandy'ego, którzy reprezentują Corvette Racing. W GTE AM tym razem to Aston Martin zajął dwie pierwsze pozycje pokonując Porsche 911 Team Project 1, za którego kierownicą znalazł się Brendan Iribe.

Wyniki - Kwalifikacje