Ostatni wyścig Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA 2022 dobiegł końca. Mistrzostwo wśród Hypercarów wywalczyła Toyota #8, która przed ośmiogodzinnym finałem w Bahrajnie zrównała się punktami w klasyfikacji z zespołem Alpine.

Brendon Hartley, Sebastien Buemi i Ryo Hirakawa zajęli drugą pozycję w wyścigu, wyprzedzając swoich głównych rywali z Alpine, którzy przekroczyli linię mety w Bahrajnie na trzecim miejscu. Tym samym załoga Alpine #36 w składzie Nicolas Lapierre, Andre Negrao i Matthieu Vaxiviere zdobywa tytuł wicemistrzów świata, tracąc do Toyoty #8 cztery punkty w klasyfikacji generalnej.

Triumf w ostatnim wyścigu tego emocjonującego sezonu wywalczyła Toyota #7 w składzie Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi i Mike Conway. Ten tercet uplasował się jednocześnie na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej WEC 2022.

Peugeot, który bardzo dobrze radził sobie na początku wyścigowego weekendu w Bahrajnie, niestety nie uniknął problemów już w pierwszej połowie zawodów. Załoga francuskiej ekipy z numerem 94, w składzie Gustavo Menezes, Nico Muller i Loic Duval, dotarła do mety ze stratą kilku okrążeń do liderów, na czwartej pozycji. Drugi Peugeot 9X8 nie zdołał ukończyć wyścigu.

W stawce LMP2 triumf w 8 Hours of Bahrain wywalczyła załoga WRT #31 - Robin Frijns, Rene Rast oraz Sean Gelael. Drugą pozycję zajął zespół United Autosports #23 - Oliver Jarvis, Alex Lynn oraz Joshua Pierson. Trzecie miejsce przypadło ekipie JOTA #38 w składzie Antonio Felix da Costa, Will Stevens i Roberto Gonzalez, która triumfuje w klasyfikacji generalnej.

Drużyna WRT #31 wywalczyła sobie drugą lokatę w klasyfikacji na zakończenie pasjonującego sezonu 2022, a United Autosports #23 kończy sezon na trzecim miejscu w LMP2.

Zespół Prema Orlen Team z Robertem Kubicą w składzie starał się zastosować odmienną strategię i wykonać o jeden postój mniej od bezpośrednich konkurentów. W końcówce wyścigu za kierownicą Oreci #9 znajdował się Louis Deletraz, który dość mocno naciskał. Wcześniej swoje przejazdy wykonał też Lorenzo Colombo.

Niestety, Premie zabrakło pięciu minut do mety z jednym zaoszczędzonym postojem. Deletraz zjechał jeszcze na ostatni pit stop, po czym wyjechał na tor na czwartym miejscu i na tej właśnie pozycji przekroczył linię mety. To oznacza piątą lokatę Prema Orlen Team w klasyfikacji generalnej, jeden punkt za ekipą Realteam by WRT z czwartej pozycji.

Zespół Inter Europol Competition przez długi czas prezentował bardzo dobre tempo, jadąc na szóstej pozycji w stawce LMP2. Niestety kłopoty na polską ekipę sprowadził kontakt z samochodem WRT #31, po którym sędziowie zdecydowali się nałożyć karę na zespół popularnych piekarzy. W samej końcówce wyścigu Inter Europol Competition otrzymał jeszcze dwie minuty kary stop&go za naruszenie zasad podczas pit stopu.

Ostatecznie załoga w składzie Jakub Śmiechowski, Esteban Gutierrez i Alex Brundle nie ukończyła finałowego wyścigu sezonu 2022 z powodu usterki. Cały sezon Inter Europol Competition kończy na jedenastym miejscu w klasyfikacji generalnej.

W klasie GTE Pro pierwsza trójka na mecie prezentowała się następująco: AF Corse #52, Corvette Racing #64 oraz Porsche GT Team #92.

Tytuł mistrzowski wywalczyła jednak załoga AF Corse #51, która pomimo awarii skrzyni biegów dotarła do mety, a punkty za piąte miejsce wystarczyły na utrzymanie przewagi w klasyfikacji generalnej nad Porsche GT Team #91.

Załoga AF Corse #52 zajęła trzecie miejsce na koniec sezonu - zaledwie jedno oczko za Porsche i trzy punkty za swoim siostrzanym składem.

W klasie GTE AM Team Project #46 wygrał ostatni wyścig sezonu przed siostrzanym zespołem #56. Trzecie miejsce na podium zajęła ekipa Iron Dames #85. Tytuł w tej kategorii trafia do załogi TF Sport #33.