1-2-3 Hyundaia

Dzień rozpoczął się od próby Mustalampi. Oes o długości blisko 24,5 kilometra nie był nigdy używany w takiej postaci. Większość trasy wiedzie wąską drogą przez las. Szersze partie są rzadkością. Ciekawostką jest sekcja przebiegająca przez zamarznięte mokradła. Po objechaniu jeziora - od którego odcinek otrzymał nazwę - załogi wpadają na metę przy ośrodku treningowym Snow Rally Rings.

Poranek w Laponii jest słoneczny, a temperatura wynosi około -6 stopni Celsjusza. Hyundai imponuje formą, zaliczając hat-trick na OS3. Ott Tanak i Martin Jarveoja o sekundę wyprzedzili Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe’a. Trzecim czasem błysnęli Oliver Solberg i Sebastian Marshall [+4,6 s].

- Cisnąłem całkiem mocno i uderzaliśmy w bandy. Nie jest łatwo - przyznał Tanak

- Oes był w porządku. Dokonaliśmy zmian w intercomie, a pomimo tego nadal nie słyszę połowy słów i przez to waham się - martwił się Neuville.

- Niesamowite. Nie mogłem odnaleźć rytmu na początku. Potem było jednak coraz lepiej - cieszył się Solberg.

Czwarty czas o poranku należał do Kalle Rovanpery i Jonne Halttunena. Najszybsza załoga z obozu Toyoty straciła do Tanaka 5,7 s, odrabiając jednocześnie 1,7 s do Craiga Breena i Paula Nagle.

- Zmieniliśmy ustawienia, ale niewiele to pomogło. Nie mogę cisnąć zbyt mocno - stwierdził Rovanpera.

- Popełniłem dużo błędów. Obijałem się o bandy, mogłem w nich utknąć. Myślałem, że będzie bardziej przyczepnie - powiedział Breen.

Sebastien Ogier i Julien Ingrassia zaczęli dzień od szóstego rezultatu [+7,5 s]. Takamoto Katsuta i Daniel Barritt byli wolniejsi o 1,2 s. Ruszający na trasę jako pierwsi: Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais zameldowali się w Snow Rally Rings z ósmym wynikiem [+9,8 s]

- Starałem się. Nie było łatwo. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Ciężko mi powiedzieć - komentował Ogier.

- Straciłem sporo czasu w końcówce. Myślę, że byłem zbyt ostrożny. Wszystko w porządku - przyznał Katsuta.

- Było fajnie. Starałem się jechać jak najszybciej. Zbieram doświadczenie - przekazał Loubet.

Dziesiątkę na OS3 uzupełnili: Elfyn Evans i Scott Martin [+11,3 s] oraz Teemu Suninen i Mikko Markkula [+12,4 s]

- Miałem trochę problemów w niektórych miejscach, ale trudno powiedzieć dlaczego - zastanawiał się Evans.

- Nic wielkiego się nie stało. W wolniejszych sekcjach dajemy radę, ale na „autostradach” nie mogę już jechać szybciej - wyjaśnił Suninen.

Próby nie przejechali Lorenzo Bertelli i Simone Scattolin. Ford Fiesta WRC utknął w zaspie.

Po trzech oesach Tanak ma w zapasie 23,6 s nad Breenem i 26,1 s nad Rovanperą.

W WRC 2 trwa passa Esapekki Lappiego i Janne Ferma. Załoga Volkswagena Polo GTi R5 wygrała trzeci oes z rzędu. Andreas Mikkelsen i Ola Floene stracili 2,2 s, a Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow 9,9 s. Po odcinku prowadzi Lappi. Mikkelsen [+18,5 s] odebrał drugie miejsce Griazinowi [+23,5 s].

Oesowy triumf w WRC 3 zapisali na swoje konto Egon Kaur i Silver Simm. 1,6 s za Estończykami dojechali Emil Lindholm i Mikael Korhonen. Teemu Asunmaa i Marko Salmimen byli wolniejsi o kolejne 1,1 s. W rajdzie prowadzi Lindholm. Asunmaa jest drugi [+12,0 s], a Kaur trzeci [+19,7 s].

