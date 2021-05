Po 19 latach Kenia ponownie ugości światową czołówkę. Powrót - planowany na 2020 rok - opóźniła o dwanaście miesięcy pandemia koronawirusa. Organizatorzy przygotowali osiemnaście odcinków specjalnych o łącznej długości niespełna 321 km.

Na opublikowanej dziś liście zgłoszeń widnieje 58 załóg. 11 z nich pojedzie samochodami WRC. Sebastien Ogier i Julien Ingrassia, Elfyn Evans i Scott Martin oraz Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen reprezentować będą Toyotę. Czwartego Yarisa WRC otrzymają Takamoto Katsuta i Daniel Barritt. Hyundai poza Thierrym Neuvillem i Martijnem Wydaeghem oraz Ottem Tanakiem i Martinem Jarveoją wysyła do Kenii Daniego Sordo i Borję Rozadę. M-Sport Ford zapewni Fiesty WRC dla Gusa Greensmitha i Chrisa Pattersona, Adriena Fourmauxa i Renauda Jamoula oraz Lorenzo Bertelliego i Simone’a Scattolina. Stawkę aut królewskiej klasy uzupełnią Pierre-Louis Loubet i Florian Haut-Labourdette.

W WRC 2 powalczą jedynie ekipy Toksportu i M-Sportu. Pierwszą z nich reprezentować będą Andreas Mikkelsen i Ola Floene oraz Marco Bulacia i Marcelo Der Ohannesian. Fiestami Rally2 pojadą Teemu Suninen i Mikko Markkula oraz Martin Prokop i Viktor Chytka.

O triumf w WRC 3 postara się pięciu kierowców z Kenii i jeden z Polski. Daniela Chwista pilotował będzie Kamil Heller. Duet skorzysta z Forda Fiesty Rally2.

Spośród załóg bez priorytetu największą uwagę skupiać będą Sobiesław Zasada i Tomasz Borysławski. 91-letni Zasada wraca na kenijskie bezdroża niemal ćwierć wieku po swoim ostatnim występie w Safari (1997 rok). Forda Fiestę Rally3 podstawi M-Sport.

- Jestem bardzo ciekaw tej nowej formuły i chcę ją skonfrontować z rajdami, jakie zapamiętałem przed półwieczem. Safari to moja młodość i moje ulubione zawody, za którymi wciąż tęsknię. Stąd postanowienie, by jeszcze raz stanąć na starcie w Nairobi i aby osiągnąć metę. Wiem, że stać mnie na to. Wciąż jestem w bardzo dobrej kondycji psychofizycznej, dużo trenuję dla utrzymania wysokiej wydolności organizmu. Ufam też, że dzięki zaplanowanym testom szybko nabiorę biegłości w jeździe Fordem Fiesta, perfekcyjnie przygotowanym w fabryce M-Sport Poland - mówił niedawno Sobiesław Zasada.

Safari Rally Kenya odbędzie się w dniach 23-27 czerwca.

Lista zgłoszeń