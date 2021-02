Rajd Safari po raz pierwszy odbył się w 1953 roku, był to East African Coronation Safari zorganizowany z okazji koronacji królowej brytyjskiej Elżbiety II. Trasa zawodów była poprowadzona przez takie kraje jak Kenia, Uganda i Tanzania. Ze względu na swój charakter szybko został uznany za najtrudniejszy rajd świata. Od 1978 do 2002 roku był rundą mistrzostw świata. Powrót do WRC w 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa przełożono na sezon 2021.

Tegoroczna edycja będzie liczyła osiemnaście odcinków specjalnych o łącznej długości 320 kilometrów. Trasę rajdu wyznaczono w regionie Great Rift Valley (Wielkie Rowy Afrykańskie), wokół jeziora Naivasha. Baza rajdu będzie zlokalizowana na terenie The Kenya Wildlife Training Institute w miejscowości Naivasha.

Harmonogram

Środa 23 czerwca

Shakedown Loldia 13:01 (5.40km)

Czwartek 24 czerwca

OS1 Super Special Kasarani 14:08 (4.84km)

Piątek 25 czerwca

Serwis A

OS2 Chui Lodge 1 08:20 (13.34km)

OS3 Kedong 1 09:16 (32.68km)

OS4 Oserian 1 10:29 (18.87km)

Flexi Serwis B

OS5 Chui Lodge 2 13:49 (13.34km)

OS6 Kedong 2 14:45 (32.68km)

OS7 Oserian 2 15:58 (18.87km)

Flexi Serwis



Sobota 26 czerwca

Serwis D

OS8 Elementaita 1 08:08 (15.00km)

OS9 Soysambu 1 09:08 (20.33km)

OS10 Sleeping Warrior 1 10:22 (31.00km)

Flexi Serwis E

OS11 Elementaita 2 14:05 (15.00km)

OS12 Soysambu 2 15:08 (20.33km)

OS13 Sleeping Warrior 2 16:22 (31.00km)

Flexi Serwis F



Niedziela 27 czerwca

Serwis G

OS14 Loldia 1 07:56 (11.33km)

OS15 Hells Gate 1 09:08 (10.56km)

Serwis H

OS16 Malewa 10:52 (9.71km)

OS17 Loldia 2 11:25 (11.33km)

OS18 Hells Gate 2 [Power Stage] 13:18 (10.56km)

*godziny czasu lokalnego

- Jesteśmy podekscytowani powrotem Rajdu Safari do WRC po 19 latach oczekiwania. Safari przywołuje miłe wspomnienia z dawnych lat i obiecuje coś innego w menu Rajdowych Mistrzostw Świata - powiedział dyrektor rajdu, Phineas Kimathi. - Rajd Safari był znany z trudnego i bezlitosnego charakteru, z długimi, dziennymi i nocnymi oesami, nieprzewidywalną pogodą i zmiennym terenem, będąc dużym wyzwaniem dla organizatorów i zawodników. Rajd Safari 2021 będzie imprezą jak żadna inna, mogącą sprawić wiele niespodzianek.