Przez dziesięć lat zespół odpowiedzialny za przygotowanie szutrowego Rajdu Estonii dążył do jednego celu, organizacji rundy mistrzostw świata. Udało im się to osiągnąć w zeszłym roku, kiedy trafili do przebudowanego kalendarza. W sezonie 2020 rajd ten rozegrany we wrześniu był powrotem do rywalizacji w WRC po pandemicznej przerwie trwającej niespełna sześć miesięcy.

W tegorocznym harmonogramie znalazły się 24 odcinki specjalne o łącznej długości blisko 320 kilometrów. To o pięć oesów więcej w porównaniu do edycji 2020, a trasa jest dłuższa o prawie 86 kilometrów.

Podstawowe lokalizacje będą takie same jak w 2020 roku. Baza będzie mieściła się w Tartu, w Estońskim Muzeum Narodowym, a Park Serwisowy tuż obok, na terenie lotniska w dzielnicy Raadi. Tu również zlokalizowano start i metę zawodów.

Rajd Estonii tym razem odbędzie się jako impreza 4-dniowa, w przeciwieństwie do trzech w zeszłym sezonie. Rywalizację poprzedzi czwartkowy shakedown Abissaare (6,23km). Tego samego dnia po starcie honorowym, na załogi czeka wieczorny, dwukilometrowy oes Tartu 1, na który wyjadą również w sobotę. W tegorocznej edycji odcinek jest poprowadzony w przeciwnym kierunku niż w zeszłym roku. Również w okolicach Parku Serwisowego zostanie rozegrany Power Stage (7,5 km), po którym od razu zaplanowano ceremonię mety.

Organizator poinformował, że żaden z odcinków specjalnych nie jest w stu procentach taki sam jak w 10. Rajdzie Estonii. Do tego w sobotniej części harmonogramu znalazły się dwa oesy nigdy wcześniej nie wykorzystywane przez tę imprezę.

Rajd Estonii ma kontrakt z Promotorem WRC również na sezon 2022.

Harmonogram

Czwartek, 15 lipca

OS1 Tartu 1 19:38(2.00km)

Piątek, 16 lipca

SERWIS A

OS2 Arula 1 08:40 (12,66km)

OS3 Otepää 1 09:28 (18.25km)

OS4 Kanepi 1 10:16 (16,51km)

SS5 Kambja 1 11:08 (17,85km)

SERWIS FLEXI B

OS6 Arula 2 14:34 (12,66km)

OS7 Otepää 2 15:22 (18.25km)

OS8 Kanepi 2 16:10 (16,51km)

OS9 Kambja 2 17:08 (17,85km)

FLEXI SERVICE C

Sobota, 17 lipca

SERWIS D

OS10 Peipsiääre 1 07:06 (23,56km)

OS11 Mustvee 1 08:08 (12.39km)

OS12 Raanitsa 1 09:36 (22,76km)

OS13 Vastsemõisa 1 10:39 (6,72km)

FLEXI SERVICE E

OS14 Peipsiääre 2 14:06 (23,56km)

OS15 Mustvee 2 15:08 (12.39km)

OS16 Raanitsa 2 16:34 (22,76km)

OS17 Vastsemõisa 2 17:37 (6,72km)

OS18 Tartu 2 19:08 (2.00km)

FLEXI SERVICE F

Niedziela, 18 lipca

SERWIS G

OS19 Neeruti 1 06:21 (7,80km)

OS20 Elva 1 07:09 (11,72km)

OS21 Tartu vald 1 08:08 (7.47km)

OS22 Neeruti 2 10:41 (7,80km)

OS23 Elva 2 11:29 (11,72km)

OS24 Tartu vald 2 [Power Stage] 13:18 (7.47km)

*godziny wg czasu polskiego