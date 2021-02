45 kilometrów do celu

Sobotni program kończył drugi przejazd oesu Siikakämä, rozgrywany już po zmroku. Blisko 28 kilometrów wymagającej, w większości wąskiej drogi, najszybciej pokonali Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. Załoga Hyundaia zdeklasowała konkurencję, wygrywając oes o 12,3 s nad Ottem Tanakiem i Martinem Jarveoją. 0,8 sekundy dłużej jechali Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen.

W zaspie utknęli Sebastien Ogier i Julien Ingrassia. Mistrzowie świata wypadli z drogi tuż przed metą, na lewym zakręcie przez niewielki szczyt. Po blisko 20 minutach udało się wydostać z pułapki i ukończyć próbę.

- Ostatni „prawdziwy” zakręt. Opony już nie istniały. Zbyt mocno oparłem się o zaspę i straciłem przód. Trudno - przyznał Ogier.

45 km (bez 60 metrów) - tyle dzieli Tanaka i Jarveoję od pierwszego zwycięstwa w sezonie 2021. Przewaga Estończyków przed dwoma niedzielnymi oesami wynosi 24,1 s. Załogę Hyundaia próbują ścigać Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen, najszybsi z obozu Toyoty. Najniższy stopień prowizorycznego podium należy do Neuville’a i Wydaegha’a, a ich strata do Finów to jedynie 1,8 s.

- Wszystko zgodnie z planem. Opony są zniszczone. Ważne było tu dotrzeć bez błędu - powiedział Tanak.

- Myślę, że Thierry lepiej zarządzał oponami. Bardzo mądry ruch. Jutro musimy cisnąć - zapowiedział Rovanpera.

- Bardzo dobry odcinek. Samochód pracuje świetnie. Starałem się dbać o opony. Czysty przejazd, a komunikacja funkcjonuje coraz lepiej. Nie jest jeszcze idealnie i musimy nad tym pracować - stwierdził Neuville.

Czwarte miejsce - już z blisko półminutową stratą do podium - utrzymują Craig Breen i Paul Nagle. Irlandczycy mają w zapasie 10,1 s nad Elfynem Evansem i Scottem Martinem [+1.03,5]. Po przygodzie Ogiera do szóstki wrócili Oliver Solberg i Sebastian Marshall [+1.26,8].

- Trochę frustrujące. Powinienem być w czołówce, a nie jestem. Thierry wykręcił świetny czas. Robię, co mogę, ale nie jest łatwo - mówił rozczarowany Breen.

- Przyczepność pod koniec była bardzo mała, a ja byłem zbyt ostrożny. Jest jak jest. Dotarliśmy tu - przekazał Evans.

- [Ogier] wypadł w ostatnim zakręcie. Bardzo trudne miejsce. Zgubiłem okulary. Nic nie widziałem i pewnie dlatego pojechałem szybciej - opowiadał Solberg.

