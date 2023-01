Południowokoreańska marka oficjalnie ogłosiła nominację byłego szefa Renault F1, Cyrila Abiteboula, na stanowisko szefa swojego zespołu w nadchodzącym sezonie Rajdowych Mistrzostw Świata. Abiteboul przejmie kierownictwo nad zespołem Hyundaia i jego klientami.

W sesji pytań i odpowiedzi, wydanej przez Hyundaia, Abiteboul mówi, że pokusa dołączenia do znaczącej globalnej marki i wzajemne powiązania z Hyundaiem uzasadniły ten ruch.

- Hyundai jest najbardziej innowacyjnym i najszybciej rozwijającym się producentem spośród czołowych światowych marek. Na długo przed tym, jak zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, byłem pod wrażeniem tego, co firma osiągnęła, więc od samego początku zaangażowałem się w tę rolę. Chociaż po 15 latach musiałem trochę się odsunąć od przemysłu motoryzacyjnego i sportów motorowych, apetyt na dreszczyk emocji pozostał we mnie - przyznał Abiteboul.

- Miałem powiązania z Hyundai Motorsport i wiedziałem, że szukają nowego szefa zespołu. Skontaktowałem się z nimi i stwierdziliśmy, że to, czego wzajemnie szukamy, jest dobrze dopasowane. To wciąż jest bardzo nowe i wciąż muszę się wiele nauczyć, ale jestem bardzo podekscytowany wyzwaniem. Myślę, że marka Hyundai została znacznie wzmocniona dzięki działalności w sportach motorowych, a teraz moim obowiązkiem jest dalszy rozwój - stwierdził nowy szef zespołu.

Abiteboul spędził większość swojej kariery w F1, między innymi jako szef zespołu Caterham w latach 2012-2014, zanim dołączył do Renault, gdzie pozostał aż do zmiany marki na Alpine w 2021 roku.

Choć podekscytowany nauką nowej dyscypliny, 45-latek mówi, że musi uzbroić się w cierpliwość i wierzy, że zespół Hyundaia nie potrzebuje przebudowy po burzliwym okresie po odejściu byłego szefa zespołu, Andrei Adamo, w grudniu 2021 roku.

W ubiegłym sezonie pod przewodnictwem zastępcy dyrektora zespołu, Juliena Monceta, któremu zaproponowano nową rolę w Hyundaiu, zespół odniósł pięć zwycięstw pomimo trudnego początku 2022 roku.

- Podchodzę do tego tak, jak do wszystkich wyzwań, przez które przeszedłem w życiu; z dużą pokorą, ale jestem podekscytowany i cierpliwy, jeśli chodzi o to, co trzeba zrobić. W przeciwieństwie do tego, gdzie byłem wcześniej, ten zespół nie musi być budowany. Jest ugruntowany, dobrze funkcjonuje i jest w stanie zapewnić wyjątkowo dobre wyniki. Do pewnego stopnia widzę, że cele, procesy i dbałość o szczegóły są bardzo podobne; nieustanne zaangażowanie w pracę i jednoczesne rozważanie bliskiej i dalekiej perspektywy - mówił Abiteboul.

- Z drugiej strony widzę, że jest to coś zupełnie innego niż to, czego doświadczyłem wcześniej. Z profesjonalnego punktu widzenia będzie to moja pierwsza przygoda z rajdami, ale obserwowałem tę serię przez lata. W sporcie motorowym, kiedy pracujesz w jednej kategorii, musisz być skoncentrowany i wyspecjalizowany. Ja specjalizowałem się w Formule 1. Teraz muszę zrobić to samo w rajdach, co zajmie trochę czasu, ale jestem entuzjastycznie nastawiony do DNA i dziedzictwa tego sportu - zakończył nowy szef Hyundaia.

Pierwszym obowiązkiem Cyrila Abiteboula jako szefa zespołu będzie jak najlepsze otwarcie sezonu WRC w przyszłym tygodniu w Monte Carlo.