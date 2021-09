Acropolis stał się rundą mistrzostw świata na początku lat 70. minionego stulecia. Rajdowa czołówka ostatni raz walczyła o punkty na greckich szutrach w 2013 roku.

Nieoczekiwany powrót po ośmiu latach jest konsekwencją przebudowy harmonogramu na skutek pandemii koronawirusa. Brak możliwości wyprawy do Chile oraz wsparcie władz państwa najwyższego szczebla pozwoliły w kilka miesięcy przygotować rajd. Umowę podpisano również na sezon 2022.

Todt - gość premiera Grecji Kyriakosa Mitsotakisa oraz ministra sportu Lefterisa Avgenakisa, oglądał ceremonię startu w Atenach oraz wizytował bazę i park serwisowy w Lamii. Pytany, co sądzi o powrocie Rajdu Akropolu do najważniejszego kalendarza, odparł:

- Acropolis jest częścią historii rajdów, mistrzostw świata i generalnie sportów motorowych - powiedział Todt. - Było nam przykro, kiedy nie mógł się odbywać, ale rozumieliśmy powody, dla których tak się działo.

- Teraz jeszcze bardziej cieszy nas powrót Rajdu Akropolu i dostrzegamy panujący entuzjazm. Począwszy od premiera, poprzez firmy z sektora prywatnego no i kibiców. W Atenach i na odcinkach mogliśmy zobaczyć radość i dumę z powrotu tego rajdu.

Todt niejednokrotnie rywalizował na trasach greckiej rundy WRC - jako pilot, ale również szef ekipy Peugeota.

- Sporty motorowe były i są ważną częścią mojego życia w kilku jego rozdziałach. Najpierw jako pilota, potem szefa zespołu, a teraz prezydenta FIA. Wiele zmieniło się przez te lata. Rajd Akropolu też nie jest taki sam. Mieliśmy dłuższe imprezy, z długimi odcinkami i niższym poziomem bezpieczeństwa.

- Zmieniło się wiele, ale na lepsze, co jest pozytywną rzeczą. Jednak greckie drogi pozostały trudne i cieszę się, że mogłem przyjrzeć się odcinkom i całej pracy, jaka została wykonana. To był wielki wysiłek, podjęty w krótkim czasie przez organizatorów i Motorsport Greece przy wsparciu władz i greckiego rządu, co potwierdza waszą pasję do rajdów - podsumował Jean Todt.