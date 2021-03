W piątek promotor WRC poinformował, że „Acropolis” zastąpi w tegorocznym harmonogramie Rajd Chile. Załogi walczące w światowym czempionacie zawitają do Grecji w pierwszej połowie września (9-12).

Nie podano jeszcze, gdzie zlokalizowana zostanie baza rajdu, która w oczywisty sposób w dużym stopniu zdeterminuje dobór odcinków specjalnych. W grę wchodzą Loutraki - położone obok Kanału Korynckiego - oraz Lamia, „stolica” Grecji Środkowej. Ostatnia edycja „Akropolu” zaliczana do mistrzostw świata oraz dwie kolejne rundy FIA ERC gościły w Loutraki. W 2016 roku imprezę przeniesiono do Lamii, która przed laty często gościła światowy czempionat. Po sezonie 2018 rozgrywanie Acropolis Rally zawieszono.

Tegoroczny regulamin sportowy głosi, że runda światowego czempionatu powinna mieć pomiędzy 300 i 350 km oesowych. Zapis nie dotyczy rajdów, które dołączone zostały jako zastępstwo - Arctic Rally Finland liczył niewiele ponad 250 km. Organizatorzy z Grecji zapowiedzieli jednak, że chcą przeprowadzić rajd w pełnym, czterodniowym formacie. Pozostają również optymistami w kwestii obecności kibiców.

- Mamy reputację do urzymania, a kiedy za około piętnaście dni odsłonimy trasę, zobaczycie, co chcemy zrobić - cytuje swoje źródło serwis DirtFish. - Podoba mi się wrześniowa data. Powiedziałbym, że jest dla nas idealna. Nadal może być gorąco. We wrześniu bywa i 35 stopni Celsjusza, więc nadal będzie to spore wyzwanie. Z drugiej strony jest mniejszy ruch, ponieważ lato dobiega końca.

- Celem jest zaszczepienie do września około 80 procent [greckich] obywateli. To, w połączeniu z rozsądnymi środkami ostrożności, jak maski, powinno pomóc nam sprowadzić kibiców na odcinki specjalne.

Niewykluczone, że czwartkowa ceremonia startu odbędzie się u podnóża akropolu ateńskiego.