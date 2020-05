Adamo chwali proces decyzyjny FIA

Nowe przepisy, które wejdą w życie od 2022 roku chwali Andrea Adamo - szef Hyundai Motorsport.

W dużej mierze opowiedział się za nimi w oparciu o właściwy proces decyzyjny przeprowadzony przez FIA.

- Myślę, że po raz pierwszy w życiu w sporcie motorowym widziałem właściwe podejście przy powstawaniu i rozwijaniu przepisów - powiedział Andrea Adamo serwisowi Dirtfish.

- Muszę powiedzieć, że będąc inżynierem, mam prawo stwierdzić, że inżynierowie są czasami najbardziej niebezpiecznymi podmiotami w sporcie motorowym. Nie mają kontaktu z rzeczywistością, czasami wydają pieniądze tylko po to, by je wydać p kontynuował. - Natomiast teraz przy stole zasiedli odpowiedni ludzie. Przedstawiono jasne propozycje. Teraz mamy wyraźną kontrolę nad tym co robią inżynierowie, co jest właściwą drogą.

Produkt końcowy - czyli nowe samochody - powstanie w oparciu o wkład inżynierów, menadżerów, ludzi odpowiedzialnych za marketing oraz przedstawicieli trzech producentów obecnych w mistrzostwach świata.

- Sądzę, że po raz pierwszy w życiu widziałem coś, co powinno być ok do samego końca. Nie robimy szalonych rzeczy, które by zabiły mistrzostwa - podkreślił.

Ze względu na pandemię koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę, zajdzie potrzeba ograniczenia kosztów. Wydatki producentów samochodów na sport mogą być niewielkie w nadchodzących latach. Trudno jednak przewidzieć jak to wpłynie na WRC.

- Mamma mia, jak mówimy we Włoszech. To podchwytliwe pytanie, na które mam nadzieję odpowiedzieć z kolegami w ciągu najbliższych miesięcy, ponieważ jest to jedna z - nie tylko dla kibiców - najtrudniejszych jak dotąd kwestii. Dlatego myślę, że czeka nas trudny moment, także w przypadku sportów motorowych - zakończył