Pochodzący z Turynu, włoski inżynier związał się z Hyundaiem pod koniec 2015 roku. Początkowo dowodził oddziałem klienckim koreańskiej marki, skupiając się na rajdach oraz WTCR.

Dobre wyniki osiągane przez dział Customer Racing pozwoliły Adamo awansować na szefa Hyundai Motorsport. Włoch doprowadził producenta na dwóch tytułów w WRC. Swój udział miał również przy sukcesach w WTCR.

We wtorek Hyundai ogłosił, że za porozumieniem stron rozwiązano umowę z Adamo. 50-latek przestanie pełnić swoje obowiązki z efektem natychmiastowym. Jako powód podano sprawy osobiste.

Producent zapewnia, że odejście Adamo nie zakłóci przygotowań do sezonów WRC, gdzie rozpocznie się nowa era z samochodami o napędzie hybrydowym, i Pure ETCR oraz aktywności działu Customer Racing. Tymczasowo obowiązki Adamo przejmie Scott Noh, prezydent Hyundai Motorsport GmbH.

- Po sześciu wspólnych latach ustaliliśmy z Hyundai Motorsport, że przestanę pełnić rolę szefa zespołu - powiedział Adamo. - Dla mnie to moment, by spojrzeć na spokojnie na ten burzliwy i pełen sukcesów okres w mojej karierze, obfitujący we wspaniałe momenty i okraszony tytułami oraz miłymi wspomnieniami.

- Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy tworząc godny pozazdroszczenia dział Customer Racing oraz zdobywając dwa tytuły z rzędu w WTCR i WRC. Życzę zespołowi wszystkiego dobrego.

Hyundai nadrabia obecnie zaległości związane z przygotowaniem hybrydowego i20 N Rally1. Testy we Francji pokrzyżowały jednak zarówno warunki pogodowe, jak i poważny wypadek załogi Thierry Neuville/ Martijn Wydaeghe.

90. Rajd Monte Carlo odbędzie się w dniach 20-23 stycznia.