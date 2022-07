Andreas Mikkelsen potrzebuje dobrych wyników w kolejnych rundach mistrzostw świata, poczynając od Rajdu Estonii, jeśli chce zachować nadzieję na końcowy sukces po tym, jak problemy z silnikiem wykluczyły go z rywalizacji Portugalii i we Włoszech.

W końcowej klasyfikacji WRC 2 liczy się sześć najlepszych wyników z siedmiu startów.

Norweg jeździł Skodą Fabią RS Rally2 jako zerówką, w Rajdzie Bohemii w miniony weekend. Debiut tej maszyny w mistrzostwach świata spodziewany jest dopiero w dalszej części obecnego sezonu. Tym samym wraca do Fabii Rally2 evo, nad którą Toksport ostatnio sporo pracował, aby poprawić jej niezawodność.

- Mam zaufanie do zespołu i wierzę, że rozwiązali problem, który mieliśmy w ostatnich kilku rajdach - powiedział Mikkelsen portalowi WRC.com. - Mam nadzieję, że tym razem samochód będzie niezawodny i tylko ode mnie i Torsteina [red. Eriksena, pilot] zależy, czy osiągniemy dobry wynik.

- Presja jest wysoka po naszych dwóch wycofaniach, a to naprawdę oznacza, że w pozostałych rajdach nie możemy popełnić żadnych błędów. Musimy więc celować w czołowe pozycje. To jest zdecydowanie nasz cel na ten weekend - dodał, stając do rywalizacji z osiemnastoma załogami w WRC 2 w rozpoczynającym się dzisiaj rajdzie w Estonii.

Czytaj również: Rovanpera jeszcze nie myśli o tytule

Po Rajdzie Safari prowadzenie w WRC 2 objęli Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2 evo).

Teemu Suninen i Mikko Markkula z Hyundai Motorsport pokazali dobre tempo w swoim i20 N Rally2 w Portugalii i we Włoszech, ale kłopoty w obydwóch tych imprezach uniemożliwiły Finom zdobycie punktów. Powracający do mistrzostw świata Hayden Paddon i John Kennard startują prywatnie zgłoszonym i20 N Rally2, podobnie jak Josh McErlean i James Fulton.

Od najlepszego czasu na odcinku testowym w tej kategorii zawody rozpoczęli Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczk zasiadający w Fabii.

Egon Kaur i Silver Simm oraz Georg Linnamae i Craig Drew to lokalni faworyci, obaj w Volkswagenach Polo R5. Kaur zajął czwarte miejsce podczas swojego ostatniego występu w mistrzostwach świata w Szwecji, podczas gdy Linnamae zakończył wypadkiem udział w Rajdzie Sardynii.

Za kierownicą rajdówek Skody obsługiwanych przez Toksport zasiądą również m.in. Emil Lindholm pilotowany przez Reetę Hamalainen oraz Marco Bulacia jadący z Diego Vallejo. Jari Huttunen i Mikko Lukka dostali do dyspozycji Fiestę Rally2 z najnowszym pakietem aktualizacji.

Wśród mocniejszych zawodników wymieniani są też kolejni Estończycy Gregor Jeets i Timo Taniel, również w samochodzie czeskiego producenta.

Aktualna klasyfikacja sezonowa kierowców WRC 2:

Kajetan Kajetanowicz (66 punktów)

Yohan Rossel (63)

Nikołaj Griazin (52)

Andreas Mikkelsen (51)

Chris Ingram (44)

Jari Huttunen (33)

Sean Johnston (32)

Erik Cais (22)

Emil Lindholm (21)

Jan Solans (19)

Polecane video: