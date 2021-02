Arctic szansą dla Rovanpery

Runda z bazą w Rovaniemi została w wyjątkowych okolicznościach włączona do tegorocznego harmonogramu WRC. Wizyta u Świętego Mikołaja zastąpi odwołany Rajd Szwecji.

Rovanpera z pilotem Jonne Halttunenem brali udział w ubiegłorocznym Arctic Lapland Rally, wygrywając imprezę z blisko 3,5-minutową przewagą. Duet jechał Toyotą Yaris WRC. Trasa „arktycznej” rundy WRC pokrywa się częściowo z lapońską odsłoną mistrzostw Finlandii, więc reprezentanci Toyoty upatrują w tym swojej szansy na premierowe zwycięstwo na najwyższym szczeblu.

- W porównaniu do ubiegłego roku, jest kilka odcinków, których znajomość może pomóc - powiedział Rovanpera w rozmowie z Motorsport.com. - Ponieważ jest to rajd zimowy, droga nieco się zmienia w zależności od tego, jak ją odśnieżą. Na pewno jednak mam pewne pojęcie o tym, co nas czeka.

- Myślę, że imprezy, które choć trochę poznałem, mogą stanowić dla mnie szansę na zwycięstwo. Ubiegłoroczny triumf nie ma znaczenia w kontekście [walki] z chłopakami z WRC, ale [Arctic] powinien być dla mnie dobrym rajdem.

20-latek z Jyväskylä rozpoczął swój drugi pełny sezon w aucie WRC. W Rajdzie Monte Carlo Rovanpera i Halttunen dojechali na czwartej pozycji. Młody kierowca zebrał pochwały od nowego szefa - Jari-Mattiego Latvali, który stwierdził, że jego podopieczny wkrótce odniesie premierowy triumf. Sam Rovanpera stara się twardo stąpać po ziemi.

- Wydaje mi się, że nic to nie zmienia w moim podejściu, choć oczywiście miło takie rzeczy słyszeć i zrobię co będę mógł, aby pozostać jak najbliżej tych walczących o tytuł.

- Moim celem jest zachowanie dobrego tempa z Monte Carlo i unikanie błędów, abyśmy mogli znacznie częściej walczyć o podium - podsumował Kalle Rovanpera.

Arctic Rally Finland odbędzie się w dniach 26-28 lutego. Trasa składa się z dziesięciu odcinków specjalnych o łącznej długości niespełna 252 km.