Ott Tanak i Martin Jarveoja wygrali trzeci z rzędu odcinek specjalny Rajdu Arabii Saudyjskiej. Drugą pozycję w WRC2 odzyskali Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak.
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Autor zdjęcia: Hyundai Motorsport
Drugą piątkową sekcję w finałowej rundzie sezonu otworzył powtórny przejazd oesu Alghullah.
Podobnie jak dwa ostatnie oesy porannej pętli, OS12 wygrali Tanak i Jarveoja. O 1,9 s pokonali Martinsa Sesksa i Renarsa Francisa i o 2,9 s Adriena Fourmaux i Alexadre’a Corię.
Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe zameldowali się tuż za oesowym podium [+4 s]. Pierwszą piątkę zamknęli Sami Pajari i Marko Salminen [+4,7 s], a drugą otworzyli Sebastien Ogier i Vincent Landais, tracąc do Tanaka 5,6 s. Elfyn Evans i Scott Martin uzyskali siódmy wynik [+7,4 s].
Oesową dziesiątkę uzupełnili Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen [+9,8 s], Nasser Al-Attiyah i Candido Carrera [+10,3 s] oraz Josh McErlean i Eoin Treacy [+13,7 s].
Po OS12 na czele wciąż utrzymują się Fourmaux i Coria, ale ich przewaga nad Łotyszami wynosi zaledwie 1,9 s. Trzecie miejsce ex aequo zajmują Pajari i Salminen oraz Tanak i Jarveoja [+6,3 s]. Piątkę uzupełniają Neuville i Wydaeghe [+44,2 s].
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak wygrali OS12 w WRC2 i umocnili się na drugiej pozycji w tej kategorii, tracąc do Gusa Greensmitha i Jonasa Anderssona 31,8 s. Polacy przewodzą też stawce WRC2 Challenger z przewagą 15,5 nad Nikołajem Griazinem i Konstantinem Aleksandrowem.
Daniel Chwist i Kamill Heller są siódmą załogą WRC2.
