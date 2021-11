Awans Kajetanowicza i Szczepaniaka

Serraglio to pretendent do miana najtrudniejszego oesu Rajdu Monzy, z ponad dwudziestoma zmianami nawierzchni na dystansie niespełna piętnastu kilometrów. Znajduje się na nim wszystko, co ma do zaoferowania Monza, w tym sekcje wyznaczone na terenie parku, które wcześniej nie były używane.

Najszybsi na OS15 byli Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe. Dani Sordo i Candido Carrera stracili do kolegów 3,3s. Trójkę skompletowała trzecia z załóg Hyundaia - Teemu Suninen i Mikko Markkula (+8,3s).

- To był dobry, czysty przejazd. Owszem popełniłem kilka błędów, ale generalnie jestem zadowolony z tego odcinka - powiedział Neuville.

Sebastien Ogier i Julien Ingrassia spokojnie pokonali tę próbę (+9,7s).

Piąty czas mieli Adrien Fourmaux i Alexandre Coria (+10s). Piruet wykręcili Oliver Solberg i Elliott Edmondson (+14s).

Z przygodami podążali Elfyn Evans i Scott Martin. Na odcinku ich strata wyniosła blisko siedemnaście sekund. Od Ogiera prowadzącego w rajdzie oddalili się na 7,6s.

- Zblokowałem hamulce i nie byłem w stanie skręcić. Uderzyłem w baloty. Później do tego zgasiliśmy silnik. Nie był to najlepszy oes w naszym wykonaniu - powiedział Evans.

Gus Greensmith i Jonas Andersson również obracali się na trasie odcinka (+17,2s).

- Obróciliśmy się. Starałem się pojechać jak najlepiej, ale trochę przesadziłem na szutrowej partii - przekazał kierowca Fiesty WRC.

Dziewiąty rezultat mieli najszybsi w Rally2 i WRC 2 - Andreas Mikkelsen i Phil Hall (+26,9s).

Dziesiątkę zamknęli Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (+26,9s). W WRC 3 wygrali odcinek i awansowali na drugie miejsce w kategorii, mają w zapasie 1,6s nad Rosselem i Renuccim, przed decydującym starciem w walce o tytuł.

Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen eksperymentowali z zimowymi oponami w swoim Yarisie WRC (+35s).

- Czemu nie - odparł Rovanpera pytany o dobór opon. - Nie mogę nic więcej powiedzieć na ten temat

Takamoto Katsuta urwał przednie, lewe koło w Yarisie WRC, ale wraz z Aaronem Johnstonem zdołali dotrzeć do mety odcinka (+1:05.6).